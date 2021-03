KLDR odmítá jednat se Spojenými státy, snahu Washingtonu o kontakt nazvala „levným trikem“

Podle některých expertů by Pchjongjang, který si chce vynutit zrušení sankcí uvalených Radou bezpečnosti OSN kvůli jeho jaderným a raketovým zbrojním programům, mohl po nástupu nového prezidenta Joea Bidena nejprve vystupňovat napětí dalšími zbrojními testy, aby se pak vrátil k rozhovorům v silnější pozici. Tuto taktiku KLDR používá již řadu let.

„Je to taková běžná severokorejská rétorika v tomto ročním období, protože se schyluje k velkému jihokorejsko-americkému vojenskému cvičení, které KLDR vnímá jako hrozbu. Pokaždé reaguje tímto způsobem a většinou i raketovými testy,“ komentovala vyjádření KLDR zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.

„Jediné, co bylo slyšet ze Spojených států od chvíle, kdy se objevil nový režim, je šílená teorie o ,hrozbě ze Severní Koreji‘ a neodůvodněná rétorika o ,kompletní denuklearizaci‘,“ uvedla náměstkyně severokorejského ministra zahraničí Čche Son-hui v prohlášení, které zveřejnila severokorejská státní agentura KCNA.

V současné době je na návštěvě v Jižní Koreji šéf americké diplomacie Antony Blinken a také americký ministr obrany Lloyd Austin. Blinken v Soulu ve středu kritizoval KLDR za to, že se dopouští „systematického a rozsáhlého zneužívání“ svých vlastních občanů, a uvedl, že Spojené státy budou spolupracovat se svými spojenci ve snaze Severní Koreu denuklearizovat.

„Také se Tokiu dostalo opakovaného ujištění, že americko-japonská bezpečnostní smlouva, která zaručuje pomoc při obraně Japonska v případě útoku, se vztahuje i na Senkaku. Pro Japonsko návštěva znamená velký diplomatický úspěch,“ dodala s tím, že japonský premiér obdržel pozvánku do Bílého domu.

„Pro Japonsko je důležité, že ministři odsoudili nový čínský zákon, který dělá z čínské pobřežní stráže jakousi polovojenskou organizaci s povolením střílet po cizích lodích. To je důležité, protože japonské rybářské lodě jsou často ohrožovány Číňany u ostrovů Senkaku, o které vede Tokio s Pekingem územní spory,“ připomíná spor ve Východočínském moři.

Američtí politici přijeli do Jižní Koreje z Japonska. Jejich tamní návštěva ujistila spojence, že Američané považují indopacifický region za prioritu zahraniční politiky a že vnímají Čínu jako hrozbu, vysvětluje Šámalová.

Čeká se například i diskuse na téma dcery zakladatele společnosti Huawei, která je dva roky v Kanadě a čeká, zda bude vydána do Spojených států, které o ni žádají. Spojené státy také uvalily těsně před jednáním sankce na čtyřiadvacet čínských a hongkongských představitelů. „Spojené státy si tím připravují prostor a pozici pro toto jednání, ukazují, že když mluví o sankcích, tak to nejsou plané řeči,“ dodává zpravodaj.

Obě strany prý mají od setkání očekávání. „Podle Washingtonu budou tři kola jednání. Jedno ve čtvrtek odpoledne, druhé večer a třetí ještě v pátek ráno. To zastoupení šéfů diplomacií, delegací, prostor a čas, které jsou setkání věnovány, dávají tušit, že si obě diplomacie jdou vyříkat své postoje,“ doplňuje Miřejovský.

I pro čínskou stranu je schůzka důležitá. „Čínská strana velmi stojí o zlepšení vztahů se Spojenými státy, minimálně se to tak snaží odprezentovat doma. Státní média zdůrazňují, že návštěva je strategická, píší o tom, že zlepšení vztahů vyžaduje odvahu, připomínají Kissingerovu návštěvu před padesáti lety a podobně,“ přibližuje Šámalová.

„Zároveň si diplomaté i analytici komunistické strany uvědomují, že k nějakému výraznému zlepšení nedojde a nemůže dojít. Čínská strana není ochotná mluvit o žádném z témat, která Američané považují za důležitá – o Tchaj-wanu, o Hongkongu, o Sin-ťiangu – to všechno je pro ně vměšování do vnitřních záležitostí. (Peking) obviňuje Washington, že zhoršení vztahů je jednostranně jeho vina, což není pravda, je to očekávatelná reakce na politiku generálního tajemníka Si Ťin-pchinga,“ uzavřela zpravodajka ČT.