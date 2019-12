Rok od zatčení dcery zakladatele firmy Huawei. Čína zesiluje tlak na Kanadu

Mengová složila téměř 180 milionů korun jako soudní kauci. Ve Vancouveru bydlí ve vlastním domě, po městě se může pohybovat, ale nesmí se přiblížit k mezinárodnímu letišti. Zákaz vycházení pro ni platí od jedenácti večer do sedmi ráno. Na kotníku má neustále monitorovací náramek.

Nedobrovolný pobyt v Kanadě si Mengová krátí podle místních médií návštěvou luxusních butiků. Země se ale kvůli ní stala terčem tvrdého nátlaku, a to hned ze dvou stran. Peking protestuje a Washington žádá její okamžité vydání. Spojené státy ji obviňují z porušování protiíránských sankcí a obcházení embarga uvaleného na Teherán.

„Nemáme s kým jednat. Číňané nám coby největšímu americkému spojenci dělají to, co by rádi činili Spojeným státům. A ukazují USA i jejich sousedům, že jim to projde,“ uvedl bývalý kanadský diplomat Colin Robertson.