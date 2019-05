Všichni se teď snaží Huawei „vykostit“ a není vyloučeno, že se to může povést, říká expert

Ve střetu Googlu s Huawei však Smejkal vidí druhou stránku, v níž se promítá současná americko-čínská obchodní válka. Dodal však, že taková velká globální firma, jako je Google, by nevyhověla požadavku americké vlády, pokud by to neměla dobře spočítáno. „Já jsem přesvědčen, že to dobře spočítáno má.“

Americké ministerstvo obchodu zařadilo s okamžitou platností čínskou firmu Huawei Technologies a jejích 70 odboček na černý seznam, což postižené společnosti výrazně zkomplikuje přístup k součástkám a komponentům nabízeným americkými firmami. Podle agentury Reuters to povede k tomu, že Huawei nebude moct prodávat některé své výrobky. Peking v reakci oznámil, že hodlá přijmout „nezbytná opatření“, aby ochránil svá obchodní práva a zájmy.