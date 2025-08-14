Páteční aljašský summit prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vládce Vladimira Putina začne oťukáváním, jestli si rozumí a jestli jsou schopni se dohodnout. Pokud bude chemie mezi státníky „dobrá“, jsou určitě připraveny alternativní detailnější scénáře, uvedl v pořadu Události, komentáře bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Okamžitou dohodu ale neočekává. Bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová vnímá hořký podtón, že Trump dává schůzkou Putinovi pozici „já pán, ty pán“. Doufá, že prezident USA dodrží sliby, které dal před dvěma dny evropským lídrům, že bude jednat o příměří, ale ne o teritoriálních ústupcích. Bývalému ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi vadí, že Evropa není na jednání zastoupena, ale bere to jako odraz reality vztahů mezi spojenci.
Další vývoj závisí na „chemii“ mezi Putinem a Trumpem, zaznělo v Událostech, komentářích
