Pandemie ve světě: Maďarsko rozvolňuje pro očkované, Indii chybí vakcíny

Obyvatelé Maďarska, kteří jsou očkovaní nebo koronavirus dříve prodělali, budou moci od soboty chodit do vnitřních prostor restaurací, bazénů, kin nebo divadel. V pátek to řekl premiér Viktor Orbán s tím, že v Maďarsku je nyní dostatek vakcín k naočkování každého, kdo se zaregistroval.

„Vakcíny jsou jako neprůstřelné vesty. Už je máme pro každého. Přijďte, prosím, a vyzbrojte se, aby virus neměl na koho útočit,“ vyzval. V pátek nebo v sobotu v zemi s necelými deseti miliony obyvatel dosáhne počet těch, kdo dostali aspoň první dávku vakcíny, čtyř milionů.

Maďarsko používá i vakcíny z Ruska a Číny, jež ovšem neprošly schvalovacím procesem Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Za to si Orbán vysloužil kritiku ze strany Bruselu.

V boji proti pandemii však Maďarsko stále nemá vyhráno. Podle dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) v zemi za uplynulé dva týdny připadá 316,6 úmrtí v přepočtu na milion obyvatel, což je nejvíce v EU. Pandemická situace se nicméně pozvolna zlepšuje.

Rakousko už použilo tři miliony vakcín

Ve zhruba devítimilionovém Rakousku již aplikovali přes tři miliony vakcín. Zatímco alespoň jednu dávku dostala přibližně čtvrtina populace, obě obdrželo téměř 829 tisíc lidí. „Ve čtvrtek byla pokořena hranice tří milionů,“ oznámil ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein.

Zároveň uvedl, že za poslední měsíc bylo v průměru aplikováno 46 tisíc dávek denně. Naočkované jsou v současnosti dvě třetiny obyvatel nad 65 let. „Duben nám ukázal, jak dobře umíme nabrat rychlost, pokud je k dispozici dostatek vakcín,“ prohlásil ministr.

V květnu chce vláda očkovat tempem 500 tisíc dávek týdně, v červnu by toto číslo mělo vzrůst až na 700 tisíc. Vídeň v následujících týdnech chce dát možnost registrovat se k vakcinaci širokým vrstvám populace, budou mít ale přednost starší věkové skupiny a lidé se zdravotními riziky.

Polsko chce rozvolňovat celý květen

Polsko rozvolňuje koronavirová opatření. Od soboty se podle předsedy vlády Mateusze Morawieckého budou moci otevřít uzavřená sportoviště nebo plovárny. Do škol se také příští týden vrátí žáci prvních tří ročníků základních škol a od úterka se otevřou i obchody v nákupních centrech. Ve stejnou dobu by to samé mělo potkat i muzea a galerie.

Zahraniční zpravodaj Lukáš Mathé uvedl, že polská vláda plánuje různá opatření rozvolňovat po celý květen. Pokud se však koronavirová situace v zemi zhorší, kabinet může stejně tak „zatáhnout za brzdu“ a omezení znovu zpřísní. Postup vlády však může být i opačný a některé zákazy by se mohly zrušit dokonce dříve, jestli bude pandemie slábnout, podotkl novinář.

„Další důležité datum je 8. květen, kdy se otevřou hotely na padesát procent svých kapacit. O sedm dní později by se měly otevřít restaurační zahrádky a bude povoleno pořádání kulturních akcí pod širým nebem. Datum 15. května se dotkne i vzdělávání, do škol se na rotační výuku budou moci vrátit žáci druhých stupňů základních škol nebo středoškoláci,“ popisuje plán rozvolňování Mathé s tím, že 29. května by se měly otevřít i vnitřní prostory restaurací a školy zavedou klasickou výuku.