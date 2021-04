V Perském zálivu houstne atmosféra. Vztahy USA a Íránu zhoršují drobné incidenty

Únik nahrávek podle analytika Matěje Denka z Asociace pro mezinárodní otázky rozhodně nepomůže progresivnímu křídlu íránského politického spektra. „Mluví se o tom, že je to útok na postavu ministra, o kterém se v tisku spekulovalo, že by mohl být novým íránským lídrem. Letos je volební rok a prezident Hasan Rúhání už nemůže kandidovat, protože končí svůj poslední volební cyklus,“ podotkl.

Uvolnit napětí mezi oběma stranami se přitom snaží diplomaté ve Vídni, kde pokračují jednání mezi Teheránem a zbylými signatáři jaderné dohody. Ti chtějí mít podrobnější plán budoucí smlouvy na stole do poloviny května.

Denk uvedl, že by šarvátky mezi oběma stranami mohly jednání nicméně poškodit. „Ne všechny složky íránského státu by z dohody profitovaly. Nemusí to být zkrátka v jejich vnitropolitickém zájmu. Například íránské revoluční gardy jsou z pohledu strážců symbolu tamní revoluce spíše na té protiamerické straně. Smiřování s USA by nahrávalo spíše reformnější části místní společnosti, což není v jejich zájmu,“ okomentoval incidenty.