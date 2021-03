Libye patřila k nejbohatším zemím Afriky, nyní složitě hledá cestu k míru

Polní maršál Chalífa Haftar nyní kontroluje východ a jih Libye. Podporu cítí ze strany Ruska, Spojených arabských emirátů, Egypta nebo Jordánska. Vláda sídlící v hlavním městě Tripolisu ovládá západ země. Tu oficiálně uznává OSN, spojencem je jí také Turecko nebo Katar.

Právě Organizace spojených národů se teď snaží po deseti letech zprostředkovat ukončení konfliktu a etablovat přechodnou vládu. Ta by dlouhodobě nestabilní zemi mohla dovést k prezidentským a parlamentním volbám v prosinci 2021.

Přechodný kabinet složil přísahu v pondělí v Tobruku. Nahradil mezinárodně uznávanou vládu v Tripolisu i tu konkurenční se sídlem v Benghází. Úkolem jeho předsedy Abdala Hamída Dbaíby bude právě příprava země na volby.

„Je to zásadní pro budoucnost země, ale take velice nejisté, protože členové přechodné vlády působili mimo politické struktury a nemají stejnou legitimitu jako ostatní političtí hráči, kteří zemi ovládají,“ myslí si o snahách OSN antropoložka z Oxfordské univerzity May Tamimová, která zkoumá Blízký východ.

Že ze země na severu Afriky bohaté na ropu utíkají desítky tisíc lidí a stala se jedním z uzlů pro migranty mířící do Evropy, si už svět za poslední roky zvyknul. Nebylo tomu tak ale vždy. Dříve se Libye pyšnila jedním z nejvyšších standardů života v Africe, kde bezplatná zdravotní péče a školství rozhodně nejsou samozřejmostí.