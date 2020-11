Faktor veřejné podpory. Trump s Bidenem se kromě voličů ucházejí i o přízeň médií a známých tváří

Změnu názoru má za sebou například The Topeka Capital-Journal , který v minulých volbách podpořil Trumpa, letos fandí Bidenovi. Naopak The Spokesman-Review nyní stojí na straně současného prezidenta, zatímco před čtyřmi roky byl pro Hillary Clintonovou.

Přelomové jsou letošní volby pro některé listy, které historicky podporu vyjadřují, ale tentokrát změnily dres. Jde o konzervativní deník New Hampshire Union Leader . Ten se po více než sto letech postavil za demokratického kandidáta. „Joe Biden opakovaně řekl, že chce být prezidentem pro celou Ameriku a my ho bereme za slovo,“ napsala redakce. Trumpa přitom nepodpořila už v minulých volbách, kdy se přiklonila k nezávislému kandidátovi Garymu Johnsonovi.

Slavné mediální domy spíše podporují Demokratickou stranu

Velká americká média se v posledních letech vyslovují pro demokraty. Již zmíněný list USA Today není zdaleka jediným periodikem s obřími náklady, který se přiklání „doleva“. Ne vždy tomu ale tak bylo. Světoznámé novinové tituly se v různých historických etapách přiklonily i na stranu republikánů.

Jedním z takových je slavný The New York Times. List vznikl v roce 1851 a už od roku 1860, kdy podpořil republikána Abrahama Lincolna, pravidelně publikuje svůj endorsement. Celé dvě následující dekády byl deník republikánský. Tento trend naboural demokrat Grover Cleveland. Až na výjimky se pak redakce The New York Times klonila Demokratické straně. V období po druhé světové válce list podpořil republikána Dwighta Eisenhowera, od roku 1960, kdy vyhrál J. F. Kennedy, jsou ale newyorské noviny už jen prodemokratické.