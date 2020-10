V americké kampani létají stovky milionů dolarů. Za Trumpem i Bidenem stojí vlivní boháči

Současnému viceprezidentovi se věnuje dlouhodobě investigativní novinářka Jane Mayerová, která publikuje už od 90. let v časopisu The New Yorker. „Trump řekl, že je bohatý muž a že jej žádné ekonomické a zájmové organizace nekontrolují. Přesto si vybral jako viceprezidenta Mikea Pence. Na politické scéně byste asi těžko našli kandidáta, který by měl užší vazby na velké dárce, především na bratry Kochovy,“ řekla novinářka. Podle Mayerové začali Kochovi podporovat Pence již v roce 2009, ještě když byl kongresmanem. Tehdy výrazně za uhelný byznys lobboval.