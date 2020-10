Pozornost upřena na swing states. Rozhodnou o příštím americkém prezidentovi

Ošemetnost definice dokazuje minulá prezidentská volba, kde ve třech státech – Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu – zvítězil Donald Trump, jakožto první republikán od roku 1988. Naopak v Minnesotě, kterou experti z FiveThirtyEight do kategorie přelévavých států řadí také, chtěli lidé republikána do prezidentského úřadu naposledy v roce 1972 – Richarda Nixona.

Trumpovi se v roce 2016 podařilo bodovat ve státech, kde to nikdo nečekal. „Získal všechny důležité swing states, zejména Floridu a Pensylvánii a dokonce Wisconsin, o kterém žádný z průzkumů nenaznačoval, že by mohl připadnout Trumpovi,“ píše v knize Nejdražší show světa Institut politického marketingu.

Trumpovi se to povedlo právě proto, že dokázal odhadnout jaké státy bude třeba pro vítězství priorizovat. „Proto byl Trump například na Floridě více než dvacetkrát a v mnoha státech nebyl vůbec,“ vysvětluje Komínek. Ostatně žádný republikán za posledních sto let se do Bílého domu nedostal, pokud nezvítězil právě na Floridě.

Směrem k listopadu: rozhodne Texas?

Každou prezidentskou volbou k tradičním swing states, které jsou uvedeny v mapě, přibudou nebo naopak ubudou další. Z některýcch průzkumů vyplývá, že prezident Trump může mít problém obhájit vítězství ve třech státech, které ovládl minule – Arizoně, Floridě a v republikánské baště Texasu.

Pokud by Trump takzvaný stát „osamělé hvězdy“ neovládl, šlo by o naprosto zásadní zlom. Poslední demokratický kandidát, který v tomto jižanském regionu (těsně) vyhrál, byl Jimmy Carter v roce 1976. Texas je navíc co do počtu volitelských hlasů druhým nejdůležitějším státem hned po Kalifornii – bojuje se zde o osmatřicet volitelů.

Nedá říci, že by průzkumy v Texasu demokratům nějak stranily, spíše naopak. Ve volbách v roce 2016 i 2018 měli kandidáti Demokratické strany lepší výsledky, než jim experti predikovali. Velmi známým příkladem byla těsná prohra demokrata Beta O'Rourka s konzervativním senátorem Tedem Cruzem, což byl v senátních volbách nejlepší demokratický výsledek od roku 1988.

Za potenciální posun směrem k demokratům může početná hispánská skupina, která tvoří asi devětatřicet procent populace. Hispánci a Latinoameričané, kterých ve státě za posledních deset let přibylo o dva miliony, straní spíše Joeovi Bidenovi. Na druhou stranu, Clintonová u nich byla podle dostupných dat populárnější.