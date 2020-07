Trump na Bidena v průzkumech ztrácí a může také přijít o republikánskou baštu

Svého vyzyvatele popisuje Trump jako velké nebezpečí. „Pokud do úřadu zvolíte špatnou osobu, zažijete věci, u kterých nebudete věřit, že jsou vůbec možné,“ říká Trump na adresu Joea Bidena.

Bývalého viceprezidenta, který je o necelé čtyři roky starší, vykresluje jako spícího starce. A Biden mu to oplácí: „Mluví o kognitivních schopnostech, ale nevypadá, že by chápal, co se kolem děje.“