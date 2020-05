Reportéři ČT: Maďarská demokracie v době koronaviru

Obavy, kdy to skončí

„Opozice, která moc velký prostor nemá, tak začala ‚křičet‘,“ míní bývalý ředitel Českého centra v Budapešti Evžen Gál. „A aby byli co nejhlasitější, tak řekli, že to je zmocňovací zákon, a tím chtěli připomenout nacistické Německo. Kdyby řekli něco mírnějšího, tak to nikdo neuslyší.“

Gál, který nyní vyučuje na Karlově univerzitě maďarskou literaturu dvacátého století, dává opozici za pravdu v obavách o časovou neomezenost zákona.

„Orbána se ptali, kdy to skončí. Skončí to tím, až řekneme, že už se epidemie dále nešíří, nebo to skončí například tím, že ještě bude mít koronavirus ekonomický dopad? A on říká – může se to prodloužit. Protože i to je zvláštní stav, svým způsobem možná ještě nebezpečnější,“ říká Gál.

„Orbán bude potřebovat koronavirový zákon nikoliv ke zvládnutí pandemie, ale ke zvládnutí problémů, které přijdou po ní. Víc než zákon, který má zachraňovat životy Maďarů, je to zákon, který má zachránit Orbánovu popularitu,“ míní Márton Gergely, zástupce šéfredaktora maďarského opozičního týdeníku HVG.

Opoziční poslankyni vypnuli mikrofon

Opozice má v Maďarsku čím dál těžší pozici. Ve státních médiích, které tvoří osmdesát procent mediálního trhu, nedostává téměř žádný prostor a čím dál těžší to má i v parlamentních debatách, kde poslanci vládní koalice mají dvoutřetinovou převahu.

Příkladem mohou být vystoupení opoziční poslankyně Timey Szabóové (Dialog pro Maďarsko), která opakovaně kritizovala kroky vlády spojené s řešením pandemie. Jednou ji poslanci Fidesz vytleskali, podruhé jí předseda parlamentu vypnul mikrofon.

Podle Gála je situace maďarské opozice zapeklitá i kvůli její roztříštěnosti. „Navíc kdykoliv se objeví nějaká (opoziční) osobnost v televizi nebo u těch (opozičních) liberálů, vláda se ji okamžitě snaží odrovnat,“ upozornil Gál.