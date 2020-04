Koronavirem se dosud nakazilo celosvětově přes 1,6 milionu lidí, nejhůře jsou na tom USA

Americký prezident Donald Trump uvedl, že by chtěl ekonomiku navrátit k chodu s „velkým rachotem“. Nejprve ale podle něj musí začít v USA ubývat mrtvých.

Krize způsobená šířením koronaviru citelně zasáhne celosvětovou ekonomiku, a to více než za hospodářské krize v letech 2007 až 2009. Mezinárodní organizace práce varovala, že epidemie by mohla na celém světě vést k zániku až 25 milionů pracovních míst .

Počet potvrzených nákaz ve světě přesáhl 1,6 milionu . Nejvíc nemocných hlásí USA , a to přes 460 tisíc. Druhým nejsilněji zasaženým státem je Španělsko s přibližně 153 tisíci případy, následuje Itálie s více než 143 tisíci.

Druhou nejsilněji zasažnou zemí po USA je Španělsko s přibližně 150 tisíci potvrzenými případy infekce. Více než 50 tisíc lidí z celkového počtu nakažených se už vyléčilo. Španělský parlament prodloužil nouzový stav do 26. dubna.

A s pandemií dál žije i Evropa – třeba polští kněží zavedli před velikonocemi novinku, zpovídají věřící v autě. „Zájem je velký, na zpověď svatou přijíždí tak kolem dvaceti lidí za dvě hodiny a to je na dnešní podmínky opravdu hodně,“ říká katolický kněz Mateus Kielarski.

Čína za čtvrtek evidovala 42 nových případů koronavirové infekce, zatímco o den dříve jich bylo 63. Dohromady se v pevninské Číně, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, nakazilo 81 907 lidí. Zemřelých je aktuálně 3336, o jednoho více než před 24 hodinami. Mrtvý pochází z provincie Chu-pej.

Naději vkládají Američané také do nalezení účinného léku proti koronaviru. Prezident Trump ve čtvrtek řekl, že v USA je testováno 19 léků a dalších 26 se na testování připravuje.

Podle amerických úřadů se začíná projevovat účinnost zavedených restriktivních opatření. Například v New Yorku už druhý den po sobě poklesl počet nově hospitalizovaných pacientů. Zplošťuje se i křivka nárůstu nakažených.

Dosud tu pohřbívali 25 nebožtíků týdně, v poslední době je to stejný počet za jediný den. Prezident Donald Trump ale zůstává optimistický. „Myslím, že se pohybujeme při spodní hranici ohledně zemřelých. Pokud si vezmeme původní předpovědi, kolem sta, stodvaceti, dvěstědvaceti tisíc, zdá se a já doufám, že to bude méně než sto tisíc,“ uvedl.

už mají šestnáct a půl tisíce obětí a asi 460 tisíc nakažených, což je nejvíce na celém světě. V New Yorku, které je nejpostiženějším městem, musela už radnice najmout pomocné dělníky, aby jí pomohli pohřbívat oběti na ostrově Hart; místo posledního odpočinku tu nacházejí ti, kteří umírají opuštění.

A podle studie Organizace spojených národů (OSN) by ekonomické dopady koronavirové krize mohly uvrhnout zhruba půlmiliardu lidí do chudoby. Po skončení pandemie by mohla žít v bídě polovina ze světové populace čítající 7,8 miliardy lidí, cituje ze studie server BBC.

Evropa i Amerika už tak přemýšlejí o tom, jak opět nastartovat ekonomiku. Ministři financí zemí Evropské unie se dohodli na tom, že země eurozóny budou moci okamžitě a bez jakýchkoli podmínek využít půl bilionu eur (zhruba 14 bilionů korun) ze záchranného fondu ESM. Shody na vydání společných dluhopisů, o které stály zvláště nejpostiženější země jako Itálie a Španělsko, ale ministři nedosáhli.