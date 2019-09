Turecko a USA se přou o podobu zóny na severu Sýrie. Ankara hrozí, že vezme věci do vlastních rukou

„Každý další krok ukazuje, že co chceme my a co si představují USA, není to samé. My chceme z regionu teroristy zcela vytlačit a USA nás s nimi staví na roveň. Je jasné, že náš spojenec se snaží vytvořit bezpečnou zónu pro teroristy,“ tvrdí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan chce do pásma přesunout běžence

Většinu navrhované zóny obývají arabské kmeny, které viní milice YPG z toho, že původním obyvatelům brání v návratu domů. Kurdové tato obvinění popírají. Turecko teď chce do budoucího nárazníkového pásma poslat nejméně milion z téměř čtyř milionů syrských běženců, které v současnosti hostí.

Návrh během návštěvy Ankary přivítal i český premiér Andrej Babiš (ANO). „Mně se strašně líbí ta představa pana prezidenta, že řešení není v tom, že my budeme posílat peníze Turecku, ale v tom, že by se mohla vytvořit nějaká zóna, kde by se investovalo do bytů, do nemocnic, do škol pro uprchlíky a těch je teďka čtyři miliony na území Turecka,“ řekl minulý týden.

Erdogan prohlásil, že pokud do konce září nebude zóna podle představ Ankary, pak turecká armáda vezme iniciativu do vlastních rukou. Zároveň tlačí na Evropu s tím, že pokud se mu ohledně zóny nedostane podpory, nebude mít jinou volbu, než běžencům v Turecku otevřít dveře na západ.