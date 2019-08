USA a Turecko chtějí zřídit bezpečnostní zónu v Sýrii. Damašek to odmítá

Syrští uprchlíci jsou zřejmě o krok blíž návratu do vlasti. Pomoct by jim měla nová bezpečnostní zóna na severu země, kterou by měli kontrolovat Američané společně s Turky. Turecko chce podle agentury AP společně s USA získat pod svou kontrolu pohraniční pás území východně od řeky Eufrat v šířce až 30 kilometrů.

„Rozhodli jsme, že s Američany vytvoříme společné operační centrum. Zahájíme tak proces vzniku bezpečností zóny,“ informoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Podle představ Ankary na něm nebudou působit aktuálně přítomné ozbrojené milice syrských Kurdů (YPG). Ačkoli jde o spojence USA, které Kurdy podporovaly v boji proti Islámskému státu, Turecko tyto milice řadí k teroristům a spojencům zakázané Strany kurdských pracujících.