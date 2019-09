Pokud nevznikne v Sýrii bezpečnostní zóna, pustím uprchlíky do Evropy, hrozí Erdogan

Prezident podle tiskových agentur zároveň řekl, že je odhodlán v Sýrii vytvořit bezpečností zónu, i pokud do konce září nevzikne ve spolupráci s USA. Turecko chce do zóny přemístit milion z 3,65 milionu syrských uprchlíků. Dosud se podle Ankary do Sýrie z Turecka vrátilo 350 tisíc běženců.

„Měli bychom vytvořit bezpečnostní zónu… můžeme tam (v Sýrii) postavit města místo stanových měst tady (v Turecku). Dopravme je (syrské uprchlíky) do bezpečnostních zón,“ řekl Erdogan. „Poskytněte nám logistickou podporu a můžeme stavět domy 30 kilometrů od hranice v severní Sýrii. Takto jim můžeme zajistit humánní podmínky,“ pokračoval Erdogan.

„Buď se to stane, nebo budeme nuceni otevřít vrata… Buď nám poskytnete podporu, nebo nebudeme už tuto tíhu nést sami. Nepodařilo se nám získat pomoc od mezinárodního společenství, konkrétně od Evropské unie,“ dodal prezident. „Naším cílem je, aby se nejméně milion našich syrských bratrů vrátil do bezpečnostní zóny, kterou vytvoříme podél naší 450 kilometrů dlouhé hranice,“ uzavřel.