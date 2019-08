Turecko zpřísnilo kontroly syrských uprchlíků. Příčinou jsou ekonomické problémy

Největší turecké město kypící příležitostmi výdělku je přitom pro lidi ze Sýrie často klíčem k zajištění celé rodiny. „Jestli mě pošlou do Izmiru, co tam budu dělat? Kdo se postará o ostatní?“ ptá se například uprchlík Yousef Abbas, který se neřídil svou umístěnkou. Jeho rodiče žijí u hranic se Sýrií, kde je pracovních příležitostí mnohem méně. Žijí z peněz, které syn vydělal v Istanbulu.

Původně měli syrští azylanti, kteří se neregistrovali v Istanbulu, opustit město už v úterý. Vláda nakonec termín posunula na konec října. Výjimku dostanou jen studenti a jejich rodiny nebo ti, kteří v metropoli nepracují načerno.

Mnozí začali odcházet dobrovolně. „Kdyby mě policie chytila a poslala do Sýrie, co by dělaly moje děti? Prodávaly vodu u semaforů? Žebraly? Ne, musel jsem jít. Udělám vše, co nařizují turecké zákony,“ vysvětluje třeba Ahmed Naddef.

Zpátky do Sýrie

V Turecku jsou i Syřané, kteří si žádné povolení nevyřídili. Ty policie posílá zpět. Vozí je na severozápad země do okolí města Afrin na území, které ovládá turecká armáda. Takto už se vrátilo 347 tisíc uprchlíků.