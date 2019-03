Dohodu ne, tak co dál? Mayová chce hlasovat počtvrté, ve hře jsou i alternativy z parlamentu

„Buď nastane tvrdý brexit, nebo premiérka bude muset žádat unijní lídry, aby jí povolili odložení brexitu. Podmínkou bude, že se v Británii budou muset konat volby do Evropského parlamentu. To je v tuto chvíli scénář, o kterém se nejčastěji mluví. Možná se ale Mayová pokusí napočtvré přijít se svou brexitovou dohodou. Má čas do 12. dubna.“