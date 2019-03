Mayová si dál přeje spořádaný brexit. Odchod Británie bez dohody je zas blíž, zní z EU

Dodala, že země sice může požádat o další odložení brexitu, jakýkoli odklad odchodu Spojeného království z EU bude ale podle ní chtít Unie dostatečně odůvodnit. Vzhledem k tomu, že si parlament nepřeje odchod bez dohody, je tak „téměř jisté“, že země se bude muset zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu, řekla Mayová.

Tusk svolal summit vzápětí poté, co britská Dolní sněmovna už potřetí odmítla text dohody o spořádaném vystoupení ze společenství. Odmítnutím padla možnost, že Británie EU opustí 22. května.

Evropská komise ale na výsledek hlasování britské sněmovny reagovala stručným prohlášením, ve kterém za pravděpodobný scénář označila britský odchod z EU bez dohody k půlnoci 12. dubna. Unie se na takovou možnost podle EK chystala od prosince 2017 a nyní je

plně připravena.

Prohlášení unijní exekutivy také zdůrazňuje, že EU zůstává jednotná. Přínosy, které plynuly z odmítnuté smlouvy, včetně přechodného období, v případě brexitu bez dohody nebudou existovat a nebudou nahrazovány podobnými. Komise také vyloučila možnost „sektorových minidohod“ pro konkrétní oblasti.

Lídři z unijních zemí optimističtí nejsou

V prvních reakcích uvedli lídři některých unijních zemí, že vzrostla pravděpodobnost brexitu bez dohody. Například nizozemský premiér Mark Rutte řekl, že riziko brexitu bez dohody je nyní naprosto reálné. Stále pravděpodobnější je tato varianta i podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze.

„Jedna z cest ke spořádanému brexitu se nyní uzavřela. To nám nechává otevřenou jen jednu možnost, a to že Britové před 12. dubnem jasně sdělí, co si přejí,“ řekl novinářům šéf nizozemské vlády. „Lituji dalšího odmítnutí dohody o vystoupení. Dále se budeme zasazovat o spořádaný brexit, i když ten je stále méně pravděpodobný,“ uvedl rakouský kancléř. Pokud podle něj během následujících dvou týdnů Británie nepředloží žádný plán, pak bohužel nastane tvrdý brexit.