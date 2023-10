Let s ministrem Lipavským přivezl z Izraele 34 Čechů

V Izraeli se Lipavský setkal s protějškem Elim Kohenem a prezidentem Jicchakem Herzogem i se vnučkou ženy, kterou palestinské hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy. Komentář médiím po příletu Lipavský neposkytne, v plánu má v 08:30 tiskový briefing.

Lipavský do Izraele dorazil v úterý odpoledne z ministerského zasedání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Zálivu v Ománu. S Herzogem a Kohenem jednal o možné pomoci zahraničních partnerů i důsledcích teroristických útoků na chod země, uvedlo ministerstvo zahraničí.

Cestující ze speciálu hledali, jak se vrátit, několik dní

Že armádní speciál míří do Tel Avivu, vyšlo najevo v úterý nedlouho poté, co v Poslanecké sněmovně zazněla kritika od opozice, podle které vláda pochybila tím, že repatriaci českých občanů z Izraele nezajistila. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) vyšlo najevo, že je potřeba let vypravit, v pondělí a další čas zabraly přípravy – výběr vhodného letadla pro let do země zasažené útoky teroristů i zajištění slotu na Ben Gurionově letišti.

Někteří cestující, kteří v noci vystoupili ve Kbelích, však uvedli, že se z Izraele marně snažili dostat již dříve. „Chtěl jsem se vrátit okamžitě. Měl jsem naplánovaný let na neděli, přičemž válka vypukla v sobotu. Od té doby jsem se snažil dostat ne jen do Česka, ale kamkoli,“ uvedl evakuovaný Čech Adam Derner.

Do Prahy přicestoval i ředitele Českého centra Tel Aviv Jan Štern. Poznamenal, že nemělo smysl v Izraeli nyní zůstávat. „Velmi záhy bylo jasné, že tam teď pro práci centra, pro kulturní akce, pro agendu, kterou naplňujeme, nebude nějakou dobu prostor. Takže jsme se dohodli, že bude lepší, když se vrátíme zpátky,“ shrnul.

Velvyslanectví v Tel Avivu je v kontaktu i s dalšími českými občany v Izraeli, zjišťuje zájem o případné další repatriace. Lipavský řekl, že čeští diplomaté momentálně těm, kteří ještě hledají způsob, jak se dostat do Česka, doporučují, aby využili komerční lety nebo alternativní cesty. Ústředí úřadu je také v kontaktu s členskými státy EU pro případné evakuační lety dalších zemí. S tím, že by do Tel Avivu zamířil další repatriační let, počítá momentálně česká exekutiva jen jako se záložní možností.