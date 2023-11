Státy OSN schválily rezoluci o olympijském příměří pro Hry v Paříži. Rusko se zdrželo

Olympijské hry v Paříži se v létě příštího roku zřejmě uskuteční na pozadí mezinárodní nestability. „V těchto těžkých časech je toto usnesení naší příležitostí vyslat světu jednoznačný signál: Ano, můžeme se spojit i v časech válek a krizí,“ prohlásil šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Příměří by mělo platit od 19. července do 15. září roku 2024. Samotné přijetí rezoluce, která navazuje na tradici antických olympijských her, bylo obnoveno před třiceti lety.

Egypt využil debat na Valném shromáždění k vyjádření svého politického postoje – vyzval k ukončení utrpení Palestinců v Pásmu Gazy. Přijetí olympijského příměří by měl izraelský stát podle Káhiry chápat jako pobídku k příměří skutečnému. „Egypt odsuzuje izraelské zločiny páchané na Palestincích v Pásmu Gazy,“ uvedl egyptský zástupce Chálid Alí Awadalla Hassan.