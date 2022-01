Velká Británie avizuje případné zpřísnění sankcí vůči Putinovu okolí, Kreml hrozí odvetou

Velká Británie by v případě nových ruských „kroků proti Ukrajině“ zpřísnila sankce mířící na podniky a osoby s nejužšími vazbami na Kreml. V televizním rozhovoru to předeslal náměstek ministerstva financí Simon Clarke. Zároveň se očekává předložení návrhu zákona, který by umožnil rozšíření protiruských sankcí. Kreml v reakci pohrozil odvetou Londýnu za případný „útok proti ruskému byznysu“. Polsko nabízí Ukrajině munici, určena má být k obraně.