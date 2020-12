S rozvolňováním bych týden počkal, říká Prymula

„Riziko je tady poměrně velké. Je třeba říci že ten PES, jak byl připraven, je velmi provázán a není tam možno uvolňovat jenom některá opatření, ale uvolňuje se to v celém stupni najednou, což vede k tomu, že se to může vyhrotit do budoucna tam, kde to pod kontrolou není,“ řekl Prymula.

Bývalý ministr zdravotnictví je přesvědčený o tom, že je nutné s tak rychlým rozvolňováním počítat i s nárůstem nakažených. „Budeme muset být velmi obezřetní, pokud se nechceme vracet zpátky. Musíme paralelně zavést systém různého antigenního testování,“ dodal Prymula.

Po Vánocích se může situace zhoršit

Prymula by zvláště před Vánoci nastavil jiný model uvolňování opatření. Lidé by podle epidemiologa měli minimalizovat rizikové kontaky zejména s cizími.

„Já jsem původně směřoval ta opatření k tomu, abychom drželi poměrně přísná opatření do sedmého, desátého prosince, a pak poměrně razantní uvolnění. Tento model to uvolňuje výrazně dříve, samozřejmě s jistým rizikem, že po Vánocích můžeme jít nahoru,“ upozornil Prymula.

Vládá rozhodla, že dodrží-li se stanovená omezení, budou moci ve čtvrtek otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skončí noční omezení volného pohybu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není pravděpodobné, že by se Česko do konce roku dostalo do nižšího než třetího stupně. Školy přejdou do třetího stupně až od 7. prosince.