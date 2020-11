Se sjezdovkami PES nepočítá. Pravidla pro lyžařskou sezonu mají být jasná příští týden

V Česku v současnosti kvůli nouzovému stavu a síti protipandemických opatření fungují přísná sociální i volnočasová omezení. Ta se snaží limitovat množství lidí na jednom místě tak, aby se zabránilo šíření nákazy – sportoviště nevyjímaje. Povolit provoz lyžařských areálů proto bude muset ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se už ve čtvrtek dal slyšet, že pro zimní areály vznikne speciální balíček opatření čili „manuál, který se bude týkat režimu na lanovkách, ve frontách, půjčoven, včetně drobných občerstvení a hospůdek, které na sjezdovkách jsou“. A protože má Havlíček ve vládě zastupovat zájmy obchodníků, snaží se podle svých slov pro epidemiology najít řešení, které nakonec bude přijatelné.

Návrhy zimních středisek

Asociace zimních středisek už nyní upozorňuje na možné legislativní nástrahy, protože zatímco lanové dráhy jsou klasifikovány jako hromadná doprava (a měla by se na ně vztahovat stejná omezení), vleky jsou už jen obyčejná provozovna. Asociace proto míní, že je třeba pravidla pro obojí sjednotit, a také upřesnit definici venkovního sportoviště, aby skiareály mohly fungovat v jednom celku.

Současně také navrhuje řadu preventivních opatření:

Povinné budou roušky či šátky na ochranu úst a nosu.

U pokladen a na nástupištích budou označeny rozestupy. Výjimky budou pro členy jedné domácnosti a samozřejmě při sjíždění sjezdovky.

Střediska budou zajišťovat hygienickou údržbu vnitřních i vnějších prostorů, kabiny lanovek budou častěji větrat, počítají s kontrolou zakrytí dýchacích cest návštěvníků, které bude doporučováno.

Na dodržování hygienických opatření se bude více dbát i v půjčovnách sportovních potřeb, například dezinfekcí materiálů.

Podle ředitele asociace Libora Knota také resorty rozšiřují možnosti on-line nákupů i plateb. Úpravy se dočká organizace v lyžařských školách i pojetí zábavních akcí, ministrům pak mají střediska navrhnout počty lidí pro lanovky a vleky.

V souladu se zbytkem Unie

„Pokud lidé vyjedou z měst do přírody, nemusí to být na škodu, ale nesmí samozřejmě dojít k žádnému průšvihu,“ dodává ministr Havlíček. V první vlně šíření nákazy Evropou totiž nesla značný podíl na roznesení koronaviru právě kumulace lidí v lyžařských střediscích v italské Lombardii.

Pro Česko proto bude evropský rozměr tentokrát důležitý hned dvakrát. Zaprvé se při přípravě zimního balíčku chce inspirovat opatřeními, která mají Rakušané nebo Švýcaři (obě země na sjezdovkách uplatňují roušky a rozestupy), za druhé chce svůj postup s dalšími členy Evropské unie sjednotit.

„Neumím si představit, že by se Česká republika chovala v rozporu s tím, co doporučí ostatní evropské země nejen proto, že by to z mého pohledu nebylo korektní, ale také z toho, že v tu chvíli by do našich hor zamířili všichni ti, kteří nemohou do jiných, a to by nebylo dobře,“ podotýká ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Unijní země ovšem v současnosti neumějí najít shodu. Italský premiér Giuseppe Conte opakovaně žádá, aby se lyžování kvůli pandemii v celé Evropské unii zakázalo, a to přinejmenším do ledna. Podporu má i u státníků z dalších zemí s alpskými resorty – francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či bavorského premiéra Markuse Södera – hlavu si ale staví Vídeň.

Rakouský premiér Sebastian Kurz zavření zimních Alp odmítá. A v případě, že by k uzavření došlo, požadoval by kompenzace. Země má za to, že stačí nosit roušky v interiérech, dodržovat rozestupy a zabránit sdružování lidí v horských barech. Za dostatečné považuje roušky a rozestupy také Švýcarsko.