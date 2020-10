Z mediálního hlediska je to naprostá katastrofa, říká Vondráček o kauze ministra Prymuly

Vondráček s premiérem podle svých slov není v rozporu. „Z hlediska mediálního obrazu je to naprostá katastrofa. Tak jak je ta schůzka interpretována, tak jak ji všichni vnímají, tak je to katastrofa. A ti, co tam byli, tak špatně vyhodnotili okolnosti, za kterých se sešli, a mohlo je to napadnout. To je jedna stránka věci,“ uvedl předseda sněmovny.

Pražský magistrát už oznámil, že povede správní řízení kvůli porušení vládních opatření v restauraci, kde se podle Blesku politici setkali. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ztratil ministr Prymula kvůli nedodržení vládních nařízení veškerou důvěryhodnost a nemůže pokračovat ve funkci.

Ta situace je pryč, věří Veselý

Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého ale nehrozí, že by sociální demokracie nyní z vlády odcházela. „Nehrozili jsme a nehrozíme odchodem z vlády. My jsme říkali, říkal to Honza Hamáček, že pokud by pan ministr Prymula po té kauze měl zůstat na pozici ministra zdravotnictví, tak bychom to považovali za velmi nešťastné, ale žádné vyjádření, že odcházíme z vlády, jste nemohli zaznamenat, to jsou mediální spekulace,“ uvedl.

Kauza bude podle něj ukončena odchodem Prymuly. „Ta situace je pryč. Ukazuje se, že ta situace bude vyřešená, takže pro nás teď není na té věci nic k řešení. Prostě pan ministr Prymula opustí svůj post a tím je to pro nás vyřešené,“ říká Veselý.

Možné průtahy ze strany prezidenta Miloše Zemana neočekává. Loni při návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) Zeman krok několik měsíců odkládal s argumentem, že mu ústava neukládá žádnou lhůtu, ve které má konat.

Důvěra začíná nahoře, říká Vondra

Podle místopředsedy opoziční ODS Alexandra Vondry ale vláda touto kauzou přichází o důvěru občanů. „A to je vážný problém, protože bez důvěry lidí v této společnosti nemáme šanci se s tím virovým atakem vůbec vypořádat,“ varuje Vondra.

„Teď tady probíhá druhá vlna, kterou provází poměrně přísný lockdown. Doufejme, že to bude mít svůj efekt. Ale na jaře samozřejmě můžeme očekávat ještě vlnu jednu. A já si myslím, že trpělivost lidí začíná být u konce, to je vidět při běžné procházce městem,“ upozornil.

Obnovit důvěru bude podle něj velmi těžké. „Důvěra začíná nahoře a tady ministr Prymula odmítá rezignovat, ačkoliv ho k tomu premiér vyzývá. Přitom ještě navíc lže. Tak jak mají lidé věřit, když ani ministr zdravotnictví nevěří premiérovi? Teď premiér půjde na Pražský hrad a my nevíme, jestli mu prezident vyhoví. Když mu nevyhoví, tak to znamená, že neexistuje důvěra ani na těch nejvyšších patrech české politiky, tak jak má normální člověk té vládě věřit?“ ptá se Vondra.