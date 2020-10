Prymula byl podle fotek navzdory nařízením v restauraci. Připouští rezignaci

Prymula byl vyfocen při návštěvě pražské restaurace ve středu pozdě večer, kdy měla být provozovna podle nařízení uzavřená. Na fotkách je kromě něj i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Ministr Prymula řekl Respektu, že nemá problém rezignovat, pokud si to veřejnost přeje. Za chybu má to, že neměl roušku, když nasedal do auta. Řekl, že do restaurace nejel za účelem stravování, ale kvůli urgentnímu jednání, a že si myslí, že toho zas tolik neprovedl.



„Jestli si to veřejnost přeje, klidně rezignuji,“ uvedl ministr. Řekl také, že nevěděl, kde se jednání má konat, a omluvil se za to. Jel podle svých slov na adresu, na kterou byl pozván. O věci v pátek ráno hovořil s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a bude s ním o tom jednat znovu. „Jsem připraven nést důsledky,“ dodal ministr.



Podle Hamáčka je to pohrdání vůči tisícům lidí v první linii, kteří pracují v boji proti pandemii a zachraňují životy. „Pravidla platí bez pardonu pro všechny. Pan ministr Prymula a pan Jaroslav Faltýnek musí vysvětlit, co pohledávali uprostřed nouzového stavu v restauraci, která má být zavřená. Navíc ignorovat nošení roušky je absolutní výsměch občanům naší republiky, je to jednoznačně neomluvitelné selhání. Je nemožné, aby vládu a vládní koalici reprezentovali lidé, kteří nerespektují vládní nařízení,“ uvedl Hamáček.



Prymula podle Hamáčka přišel o veškerou důvěryhodnost jako hlavní tvář boje s pandemií. „Jakkoliv je to složité, neboť je nezpochybnitelným odborníkem a hlavním autorem strategie proti covidu, nemůže podle mě pokračovat jako ministr zdravotnictví,“ uvedl. K rezignaci Prymulu vyzval i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Chování p.Prymuly,kdy pod rouškou noci navštěvuje restaurace,ačkoliv jejich provoz sám zastavil a neobtěžuje se ani nosit roušku,je naprostá arogance moci a papalášství v nejhorší možnou chvíli.Nelze něco nařizovat občanům a sám se chovat jako nadčlověk.Měl by ihned rezignovat. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) October 23, 2020

Jednali jsme v salonku o misi zdravotníků, uvedl Faltýnek

Faltýnek se v pátek ve sněmovně omluvil. Uvedl, že schůzka se uskutečnila ve středu a že jde o jeho chybu. S majitelem restaurace se, jak řekl, zná. S Prymulou probíral misi vojenských zdravotníků ze Spojených států.

„Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě,“ uvedl Faltýnek. Majitel restaurace je nechal v salonku „probrat věci u kafe“.

Právě on vyhlašuje nejpřísnější opatření: Pod rouškou tmy si @profesorPrymula bez roušky vyrazil do restaurace!https://t.co/e00iiMtQx2 — Blesk Zprávy (@Blesk24) October 23, 2020

Pražský magistrát už oznámil, že povede správní řízení kvůli porušení vládních opatření v restauraci, kde se podle Blesku politici setkali, uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Opoziční politici mluví v té souvislosti na sociálních sítích o pokrytectví a papalášství kvůli porušení pravidel, která kabinet vyžaduje po všech občanech kvůli epidemii koronaviru. Za Prymulu už se omluvil i ministr školství Robert Plaga (ANO).





Milé učitelky a učitelé, milí rodiče,

po mé včerejší prosbě, abyste dětem vysvětlili, proč je nutné dodržovat pravidla, Vám i dětem někteří vážně nedali dobrý příklad. Omlouvám se za @profesorPrymula a prosím, buďme společně lepší a dodržujme pravidla.#nebudjakoroman #stayathome — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 23, 2020

„Denně umírají lidé. Zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné. Tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít. A v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravidla. Pane Prymulo, rezignujte,“ uvedla na Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Také šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Prymulu k omluvě a okamžité rezignaci. „To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat,“ uvedl. Vláda podle něj nemůže mít důvěru lidí v koronavirové krizi, protože je evidentně součástí problému, nikoliv řešení. „Dokud nezmizí Babišova vláda, nebude odstraněn ani problém,“ dodal.

Všichni jsou si rovni, někdo rovnější, míní Rakušan

První místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková uvedla, že informace Blesku vyžadují okamžité vysvětlení. „Ukázka papalášství a arogance moci v přímém přenosu. Ministr zdravotnictví vysvětluje občanům, jak mají byt doma, a pak jde v noci do restaurace,“ kritizuje.

Román George Orwella Farma zvířat připomněl šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. „Přesně tak to je u nás. Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to nejen manažersky, ale hlavně morálně,“ uvedl. Rezignace ministra je podle něj na místě, protože bez důvěry se vládnout nedá. „Vláda papalášů, pokrytců a nadlidí. Pane ministře, odstupte! Nikdo už vám nemůže věřit ani nos mezi očima!“ dodal místopředseda STAN Petr Gazdík.