Faltýnek rezignuje na post prvního místopředsedy ANO. Symbolicky tak uznává chybu

Faltýnek také uvedl, že nechá na hygieně posoudit své prohřešky. V případě pokuty požádá Poslaneckou sněmovnu o vydání k správnímu řízení. Uvedl to při příchodu do Strakovy akademie, kde jednal s Babišem o odchodu z místa prvního místopředsedy ANO.

„Tento můj krok je určitým symbolem, kdy uznávám své pochybení, i když přesně nevím, co jsem udělal. To by měla říct hygiena, zda jsem porušil pravidla, která platila ve středu večer,“ uvedl Faltýnek po jednání s Babišem.

S předsedou vlády se bavili i o Faltýnkově pozici předsedy klubu poslanců. „Informoval jsem pana premiéra, že já sám požádám poslanecký klub, zda mám jejich důvěru do voleb, či nikoli,“ uvedl. Předpokládá, že to s poslanci projedná do dvou týdnů. Zatím vnímá spíše jejich podporu. Svůj krok vysvětlil vyvozením politické odpovědnosti za to, že Prymulu k jednání vyzval.