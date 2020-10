Prymula narušil důvěru, kritizuje opozice

Prohloubení krize

Vicepremiér Jan Hamáček na svém Twitteru uvedl, že vítá rozhodnutí premiéra odvolat Prymulu. „Bylo to jediné možné a správné řešení. Tento krok nám dává šanci udržet si důvěru věřejnosti při prosazování nezbytných opatření v boji proti epidemii,“ napsal.



Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek vysvětlení Prymuly nevěří, destabilizuje podle něj důvěru a ochotu respektovat opatření. „Je to jako vyjádření z 90. let, kdy se politici scházeli v divných hospodách. Ministr vám řekne, že jede na schůzku a neví, kde se koná. Ministr má svoji kancelář, v okamžiku, kdy chce cokoliv projednat, může uspořádat telekonferenci,“ sdělil České televizi Bartošek.



Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové porušil Prymula všechna myslitelná pravidla. „Pane profesore Prymulo, jedno vám upřít nelze. Odbornost. Víte dobře, jak vážná situace je. Ve své funkci nemůžete zůstat, výmluvy jako z mateřské školy to jen dokreslují. Pokud dodrží premiér slovo a odvolává vás z funkce, buďte chlap a nedělejte kolem toho s prezidentem hru,“ napsala na Twitter.

Ani podle předsedy poslaneckého klubu STAN Jana Farského není Prymulovo vysvětlení obhajitelné. „Mrzí mě ten nedostatek sebereflexe, protože v situaci, kdy ztratil důvěryhodnost, bude jen prohlubovat krizi, kterou svým nepromyšleným jednáním udělal,“ míní. Podle Farského je nyní nutné, aby prezident přijal demisi Prymuly zanesenou premiérem, jinak se krize bude prohlubovat.