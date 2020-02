Během epidemie SARS jsem jako sinolog trochu vystřízlivěl, říká Kříž. Čínu si prý idealizoval

Trvalo několik měsíců, než se západ a obyčejní lidé dozvěděli, že se vůbec něco děje. A to už bylo poměrně pozdě. Co bylo hlavně problém – jeden čínský doktor informoval Západ a dodneška je víceméně vláčen bahnem. Je považován za zrádce, protože vyzradil něco, co se čínská strana snažila ututlat.

V té době jsme uviděli, jak bezbranná je společnost, která není občanská, kdy stát sice zareaguje velice efektivně, ale bohužel na středních úrovních se úředníci snaží nemít problémy. Tak to tutlají a v případě epidemie to může být opravdu fatální.

V Číně jsem byl jako externí zpravodaj ČT, studoval jsem na Pekingské univerzitě a vzpomínám si, jako kdyby to bylo včera. Byla to situace, kdy člověk poprvé jako sinolog trošku vystřízlivěl, protože my jsme si Čínu hodně idealizovali. Vždy jsme si představovali, že je to země neomezených možností, že se bude posouvat dopředu a že ji nic nemůže zastavit.

Město Wu-Chan nedávno otevřeně požádalo partnerská města, u nás je to Třebíč, o nějakou pomoc, což je pro Číňany naprosto něco neobvyklého. Je to národ hrdý, který se snaží všechno řešit sám. Museli se skutečně hodně sklonit.

Je to důkaz, že jejich kultura dokáže být flexibilní, že se od epidemie SARS posunula. Zatím to ale pořád není ideální. Výhodou totalitních zemí zase je, že není problém ve městě ze dne na den zastavit život, zrušit městskou hromadnou dopravu, omezit cestování. To se během epidemie SARS vůbec nestalo.

Kdybyste měl obě epidemie porovnat pohledem novinářů, jak se jejich práce za tu dobu změnila?

Dřív nebyl tak rozšířený internet. Reportáže se běžně točily na magnetické pásky. Dnes je reportáž během hodiny uploadovaná, člověk ji může sestříhat přímo na místě. SARS ale tehdy nikdo nečekal. Většina lidí zpanikařila, velká část novinářů okamžitě odcestovala. Naopak tam přijeli krizoví novináři typu Michala Kubala, ale to byly spíš jednotky. Na místě zůstali hlavně lidé, kteří tam byli nějakým způsobem vázáni, třeba zahraniční obchodníci, diplomaté nebo studenti, což byla v té době moje role.

My jsme po nějaké době už neměli možnost odcestovat, protože všechno se uzavřelo, včetně univerzitních kampusů. Samozřejmě, žádný systém není úplně dokonalý, takže jsme si našli nějakou díru v plotě, takže jsme běžně chodili do města. A nedělám si iluze, že by to teď ve Wu-chanu nebylo jiné. Lidé se snaží přežít a když narazí na systém, který s nimi nekooperuje, tak se ho snaží obejít. Což je zásadní odlišnost od společnosti, ve které je velký důraz kladen na individuální zodpovědnost. Když člověk ví, že má od začátku informace, což není případ Číny, a když ví, jak je situace vážná, tak se tomu snaží přizpůsobit.

Čínská společnost je stále rozdělená na my a oni – oni stát řídí, my jsme subjektem řízení. Taková dichotomie s sebou nese značná rizika při koordinování různých živelních pohrom nebo pandemií. Na druhou stranu, když se vydá nějaké rozhodnutí, určitě se neozve žádná občanská společnost, nebudou se podepisovat petice a nebude se nikdo obávat o utlačování lidských práv. Opatření se zavede ze dne na den a systém je velmi efektivní.

Jste sinolog, ne novinář. Jak rychle jste se před sedmnácti lety dostal do této role?

Zasvětila mě esa jako Milan Fridrich, Roman Bradáč, Michal Kubal, Zdeněk Velíšek – to byly moje vysněné hvězdy. První kameramanské kroky jsem se učil od Evžena Janouška, v té době v Číně nebyl ani kameraman, tak jsem se snažil amatérsky něco natočit, pak jsem točil i nějaké reportáže pro Objektiv.

Pro mladého člověka je to příležitost nejenom cestovat, ale i si osahat nějaké řemeslo. Nemůžu říct, že bych se za tu krátkou dobu stal nějakým profesionálem, ale během půl roku už jsem dokázal připravit vysílatelnou reportáž.

Koneckonců je to dodnes první případ, kdy se v Číně stalo něco, co nebylo jen pozitivní. Dnes jsme k Číně relativně kritičtí, ale v roce 2002 jsme všichni obdivovali ekonomický úspěch a nedovedli jsme si představit, že by něco mohlo být v Číně špatně. Nebo jsme to neřešili. Čili byla to do jisté míry průkopnická práce.