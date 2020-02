Nový koronavirus už má víc obětí než epidemie SARS před sedmnácti lety

Epidemie se již rozšířila do několika desítek zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření a evakuují své občany z Číny. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli onemocnění globální stav zdravotní nouze.

Filipíny v neděli oznámily první úmrtí v důsledku nového koronaviru mimo Čínu. Obětí se podle tamního ministerstva zdravotnictví stal čtyřiačtyřicetiletý muž pocházející z čínského města Wu-chan v provincii Chu-pej, odkud se nový virus rozšířil. Nákaza byla potvrzena také u mužovy osmatřicetileté partnerky, která pochází rovněž z Wu-chanu. Ta se v současnosti nachází v izolaci v nemocnici ve filipínském hlavním městě Manile.

Evropa má zatím 25 potvrzených případů onemocnění. Německé úřady potvrdily nákazu u dvou lidí, kteří se v sobotu vrátili z Wu-chanu armádním speciálem. V Německu je tak deset lidí nakažených novým typem koronaviru. Šest případů ohlásila Francie, po dvou Rusko, Itálie a Británie, po jednom pak Finsko, Švédsko a Španělsko.

Letadlo s Čechy a Slováky evakuovanými z čínského města Wu-Chan přistálo v pondělí zhruba půl hodiny po půlnoci na letišti v Praze-Ruzyni. Spolu lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně odpoledne letěl český vládní speciál. Češi zamířili k dalším vyšetřením do pražské Nemocnice Na Bulovce, Slováky převeze sanitka do nemocnice ve středoslovenském městě Banská Bystrica.

Rusko přerušilo železniční dopravu s Čínou, KLDR

Ruské úřady kvůli obavám z šíření nákazy novým koronavirem od pondělí dočasně přerušily vlakové spojení s Čínou. Opatření se týká železniční osobní dopravy. Ruské státní dráhy ujistily, že nevyužité jízdenky mohou cestující vrátit a budou jim proplaceny v plné výši. Opatření se vztahuje i na už vypravené vlaky. Rusko už dříve uzavřelo státní hranici s Čínou na Dálném východě a vláda dočasně zrušila bezvízový styk pro turisty. Přestala také vydávat pracovní víza pro čínské občany.

Severní Korea zase na neurčito přerušila železniční spojení s Ruskem. Severokorejské úřady toto rozhodnutí vysvětlují jako preventivní opatření. Vlakové spojení z Pchjongjangu do Moskvy a do Chabarovska je přerušeno od pondělí. Deník Vědomosti připomněl, že dvakrát do měsíce z Pchjongjangu do Moskvy míří jeden vagon, další pak jednou měsíčně do Chabarovska. Železniční spojení s Čínou přerušila KLDR již před časem.

V Rusku byly zatím potvrzeny první dva případy nákazy koronavirem, v Zabajkalském kraji a Ťjumenské oblasti. V obou případech jde o čínské občany, kteří přicestovali z Číny. Hospitalizováni byli i lidé, kteří s nimi přišli do styku.