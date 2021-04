Výbušné zařízení přivezli podle naší teorie agenti s diplomatickým krytím, říká o Vrběticích Grozev z Bellingcatu

„Gebrev neměl v plánu munici převážet“

Nechejme teď stranou výroky zástupců ostravské firmy Imex, která munici skladovala, a také bulharského obchodníka se zbraněmi Gebreva, kteří minimálně v jednu chvíli tvrdili, že zbraně neměly být vyvezeny na Ukrajinu. Zeptám se jinak. Byla ta munice kompatibilní s výzbrojí ukrajinské armády?

Správná otázka. Munice ve skladech ve Vrběticích byla naprosto kompatibilní s výzbrojí, kterou v té době používala armáda Ukrajiny. Ta využívá zbraně vyrobené buď v Rusku, nebo ještě předtím v Sovětském svazu. Tyto zbraně vyžadují speciální druh munice. Náboje, které by mohli Ukrajinci využít, navíc musely projít modernizací. Munici s takovou specifikací nenajdeme v Evropě běžně. Ale víme, že právě ve vrbětických skladech taková byla.

Jak důležitou roli by munice z Vrbětic mohla případně sehrát na ukrajinském bojišti?

Hovořili jsme s příslušníky ukrajinské armády, kteří měli v tu dobu na starost vyzbrojování. Řekli nám, že v roce 2014 neexistovalo příliš mnoho výrobců a obchodníků se zbraněmi, kteří by měli kompatibilní výstroj a munici a zároveň byli ochotní ji Ukrajině prodat. Čeští a bulharští výrobci ale ochotní byli. Každý jeden náboj byl v tu chvíli pro Ukrajince velmi důležitý, nezapomeňme, že krátce po vypuknutí války v Donbasu ukrajinské armádě citelně docházela munice.

Oficiální verze, kterou veřejnosti sdělil i premiér Babiš, zní, že munice měla původně explodovat mimo české území až po jejím převozu do Bulharska. Na základě toho premiér původně hovořil o útoku na zboží a nikoli o teroristickém aktu, i když později svůj výrok přehodnotil. Z toho, co říkáte, ale spíše vyplývá, že Rusům šlo o to zničit přímo české sklady.

To, co tvrdí premiér Andrej Babiš a potažmo české úřady, by měli zároveň nějak prokázat a říct, jak k takovému zjištění došli. My máme v ruce dokument, který prokazuje, že pan Gebrev jako majitel munice neměl v tu dobu vůbec v úmyslu ji odvážet ven z České republiky. Získali jsme zprávu, ve které Gebrev odmítá munici prodat a odpovídá v ní, že ji hodlá nadále ponechat uskladněnou. Když ho firma Imex vyzvala, aby si munici odvezl, odpověděl, že ji v tom případě jen přemístí do jiného českého skladu. Gebrev neměl v plánu v roce 2014 munici převážet. Navíc, jak by mohlo jít jen o útok na zboží pana Gebreva, když ve skladech byla munice i jiných vlastníků?

Jak si tedy výroky, které na české politické scéně zaznívají, vysvětlujete?

Někteří čeští politici tento narativ podle mého soudu zvolili proto, aby mohli rozmělnit tvrdý fakt, že došlo k teroristickému útoku ze strany Ruska. Pokud by tento fakt totiž uznali, museli by později přijmout mnohem tvrdší a v podstatě nezvratná opatření proti Moskvě.

Připouštíte ale stále možnost, že by sklady explodovaly bez zavinění ze strany Ruska? Prezident Miloš Zeman ve svém projevu v neděli uvedl, že minimálně on stále počítá mimo jiné i s tím, že sklady mohly vyletět do povětří kvůli špatné manipulaci s municí.

Na tuto otázku vždy odpovídám stejně. Podívejte se na to z pohledu soudu. Máme tady hypotézu, že sklady explodovaly kvůli lidské chybě učiněné při jejich obsluze. A na druhé straně tady máte prokázanou přítomnost několika tajných agentů, kteří se pod falešnou identitou podle jednoznačných důkazů zajímali o možnost tyto sklady navštívit – a to navíc jen pár hodin před jejich výbuchem. Nemyslím si, že existuje soud, který by v takovém případě první hypotézu vůbec bral v potaz.