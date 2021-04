Ultimáta do diplomacie nepatří, tvrdí Okamura. Vystrčil chválí sebevědomé vystupování Česka

„Chování ruské strany bývá často nevypočitatelné. V tuto chvíli jsem rád, že se Česká republika chová sebevědomě,“ okomentoval Vystrčil. Doplnil, že Senát tento zůsob jednání české diplomacie dlouhodobě podporoval.

Podle něj je dobré to, že Česko vyjednalo paritu, tedy rovný počet pracovníků na ruské a české ambasádě. „Zdá se, že jsme se dostali do situace, na kterou jsme dlouho čekali a měli jsme se o ni snažit už dříve. A to je, abychom vystavěli diplomatické vztahy na rovných základech, aby počet diplomatů v Moskvě a tady byl stejný,“ uvedl.

Podle Okamury by si ale v diplomatických mezinárodních vztazích neměli ti, kteří vyjednávají, dávat ultimáta. „Já si myslím, že bychom se měli odrazit od té současné vzájemně negativní situace směrem k jednáním,“ zdůraznil. „Měli bychom si vybudovat pozici tak, aby nám nikdo nenarušoval naši suverenitu, zároveň ale aby byl vyslyšen náš hlas a mohli jsme dělat sebevědomou politiku,“ dodal.

Šéf SPD také zopakoval, že žádá více důkazů z vyšetřování. Vystrčil reagoval, že neexistuje důvod, proč by měla být podezření „vymyšlená“. Připomněl, že o důvodném podezření o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích v roce 2014 informoval předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Právě Hamáček podle Vystrčila dlouhodobě prosazuje dobré vztahy s Ruskem, stejně tak jako prezident Miloš Zeman. Hlava státu přitom všechny kroky české diplomacie nyní podporuje. „To nemá logiku, aby tady někdo něco vymyslel, co není pravda a o čem by nebyl přesvědčen. Protože by popíral sám sebe,“ řekl.