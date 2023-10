Kraj se státem zahájil stavbu sítí pro rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny

Královéhradecký kraj ve spolupráci se státem zahájil na Rychnovsku výstavbu infrastruktury pro rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny za 670 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu na to poskytne dotaci 410 milionů. Hotovo by vše mělo být do konce roku 2025, řekli představitelé kraje. Cílem je napojit průmyslovou zónu na dopravní a technickou síť a zlepšit dopravu na silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Je to součást investic státu a kraje do veřejné infrastruktury v regionu zóny Solnice-Kvasiny, ve které má největší továrnu Škoda Auto.