V Novém Jičíně otevřeli zubní ambulanci. Zájem téměř pětkrát převýšil kapacitu

V Novém Jičíně a okolí je registrovaných 23 zubních lékařů, aby bylo možné péči zajistit všem, musel by každý z nich mít v registraci asi sedm tisíc pacientů z regionu. „Víme, že spousta z nich je v důchodovém věku, takže do budoucna musíme počítat i s omezováním této kapacity. Právě proto jsme se rozhodli přispět tím, že zpočátku otevíráme dva provozy stomatologické ambulance, budeme ale mít ambici tuto péči rozšiřovat,“ řekl Tejfar.

Podle ředitele novojičínské nemocnice Jakuba Tejfara nyní probíhají zejména vstupní prohlídky. Ty jsou časově náročnější, zatím takto ambulance vyšetřila řádově desítky pacientů. „Režim ambulance bude klasicky denní. Do budoucna, pokud se tento model osvědčí, máme v plánu vstoupit po jednáních se zástupci stomatologické komory i do zajišťování ústavních pohotovostních služeb, které jsou pro tento region palčivým problémem,“ uvedl.

Zatím je však v nové ambulanci jeden stomatolog, i když místo je připraveno pro dva. Nemocnice tak bude chtít místo co nejdřív obsadit. „Věřím, že druhé křeslo v dohledné době obsadíme buď novopečeným absolventem lékařské fakulty stomatologického směru,“ uvedl ředitel nemocnice.

Dvě zubařské praxe vznikly ve spolupráci s městem, kterému patří budova polikliniky. Ordinace jsou tam v nájmu. „Ze zájmu o registraci do nové ordinace odhadujeme, že ještě zhruba čtyři tisíce lidí by potřebovaly stomatologa,“ řekl novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení).

V ordinaci teď působí stomatolog Daniel Polák. „Není jenom stomatolog, ale má i odbornost stomatochirurga, to znamená, opravdu dokáže zvládnout vcelku obšírné spektrum stomatologické péče,“ řekl Fejfar.

Dotace od města

Na podporu zubařů, kteří by přišli do města, má Nový Jičín vyhlášený dotační titul. Je z něj možné získat až milion korun. „Nicméně zatím se díky tomu podařilo nalákat pouze jednoho zubaře a už ten titul je vyhlášen od roku 2021, takže v podstatě třetí rok. Ale věříme tomu, že se ještě další najdou. Doufejme, že do budoucna se to podaří saturovat tak, aby plus minus všichni, kteří potřebují, zubaře měli,“ řekl Syrovátka.

V případě nových ordinací Agelu ale uvedený dotační titul nebylo možné využít. „My jsme se dohodli tím způsobem, že město zafinancovalo rekonstrukci prostor a nemocnice Agel si potom pořídila veškeré potřebné vybavení,“ vysvětlil místostarosta. Město tak zaplatilo 1,15 milionu korun a Agel další zhruba čtyři miliony.