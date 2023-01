Statisíce lidí v Česku nemají zubaře, podle stomatologické komory je ale dentistů dost

Zubaře nemá v Česku 600 tisíc lidí. Přesto stomatologická komora tvrdí, že zubních lékařů je dost – bezmála sedm tisíc. Část z nich ale nemá smlouvu s pojišťovnou a pacienti by si u nich museli celou péči hradit. Navíc do některých, hlavně příhraničních regionů, se stomatologům nechce. Podle komory by pomohlo, kdyby se do hledání zubařů víc zapojily samotné kraje. V některých regionech je málo také pediatrů a praktiků pro dospělé.