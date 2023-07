Bouzov i okolní pozemky zůstávají státu. Ústavní soud zamítl stížnost Německého řádu

Podle soudce zpravodaje Ludvíka Davida by sice řád měl podle historické spravedlnosti na majetek nárok, ale ÚS se musí držet české restituční spravedlnosti. U ÚS skončil pro řád před čtyřmi lety neúspěšně i spor, v němž se domáhal vydání hradu.

Podle Davida se mohl soudní senát nyní pouze opřít o tehdejší stanovisko, ale situace je podle něj složitější a bylo ještě co doříci. Tehdy totiž soudy konstatovaly, že řád neuplatnil poválečný restituční nárok a teď už si ho činit nemůže. „Což by znamenalo, že kdyby nárok tehdy uplatnil, nárok by si nyní činit mohl,“ vysvětlil David.