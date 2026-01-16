Silničáři o víkendu strhnou v Brně most na D1, zavřou Kaštanovou ulici


Studio ČT24: Bourání mostu v Brně
Silničáři budou o víkendu v Brně demolovat další most na dálnici D1. Zatímco uplynulý víkend šlo o most přes dálnici D2, tentokrát přijde na řadu most přes Kaštanovou ulici. Ta propojuje Brno s okrajovými částmi Brněnské Ivanovice a Tuřany a slouží jako důležitá výpadovka na jihovýchod města. Ulice bude uzavřená od pátečního pozdního večera do pondělního rána.

V době uzavírky Kaštanové ulice povede zhruba desetikilometrová objízdná trasa z Brna přes Černovickou terasu a Hanáckou ulici do Tuřan, konkrétně na křižovatku u kostela. Kaštanovou ulicí neprojdou ani chodci. Řidiči se z Brna dostanou nejdále k obchodnímu domu Makro.

Obousměrným odklonem přes dálnici D2 pojedou také některé linky městské hromadné dopravy. Výlukový jízdní řád se týká autobusových linek číslo 40, 48, 64, 74, noční linky 95 a regionální linky 109.

„Čekají nás náročné práce, které budou trvat víceméně celý víkend. Most musíme zdemolovat celý tak, abychom byli připraveni na další etapu zakládání budoucího mostu,“ popsal ředitel stavby společnosti OHLA ŽS Vojtěch Michálek.

Zcela zásadním problémem je podle něj pro stavbaře údržba vodorovného dopravního značení na dálnici. „Snažíme se každou noc, jak to jen jde, obnovovat vodorovné značení tak, aby byl provoz bezpečný. Nicméně soudržnost barvy s vozovkou v těchto podmínkách není ideální,“ vysvětlil Michálek.

Nedostatečné značení komplikuje dopravu na křížení D1 a D2, přibývá nehod
Josef Sedlák ukazuje nedostatky v dopravním značení na křížení D1 a D2

Stavbaře čeká ještě demolice dvou mostů přes řeku Svitavu, na kterých už v současnosti není veden provoz. Zároveň se připravuje demolice mostu přes řeku Svratku, která by měla začít v nejbližších dnech.

Demolice jsou součástí přestavby křižovatky dálnic D1 a D2 a rozšíření dálnice D1 na šest pruhů. Stavba začala loni v říjnu a má skončit příští rok v listopadu. O uplynulém víkendu byl uzavřen průjezd po dálnici D2 pod dálnicí D1.

Policie upozorňuje na problémy se značením

V minulém týdnu policisté upozorňovali na nedostatečné dopravní značení v místě křížení. „Neočekáváme, že by se dopad na dopravu projevil výrazněji na samotné dálnici, ale spíše na okolních komunikacích, kde bude uzavřena silnice II/380 a vyznačena objízdná trasa,“ uvedl zástupce vedoucího dopravní policie Jihomoravského kraje Lubomír Sedlák.

Policie nadále nabádá řidiče, aby sledovali dopravní značení a využívali vyznačených objízdných tras. „Evidujeme nárůst drobnějších dopravních nehod bez zranění. Typicky se jedná o uražená zpětná zrcátka nebo boční střety na dojezdu. V souvislosti s uzavírkami se objevují výraznější kolony. Je to vlivem běžného provozu, kdy evidujeme jeho zhoršení. Především nákladní doprava dosahuje kolon v řádu desítek kilometrů pomalu projíždějících nebo stojících vozidel,“ popsal Sedlák.

„Co se týká svislého dopravního značení, došlo ke zlepšení a odstranění zjištěných nedostatků. Problém však přetrvává u nevyhovujícího vodorovného dopravního značení, které se kvůli povětrnostním podmínkám nedaří obnovovat, a jeho nevyhovující stav tak de facto přetrvává,“ dodal.

Na křížení D1 a D2 v Brně čekají řidiče další omezení
Rekonstrukce křížení D1 a D2 v Brně

