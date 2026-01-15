Policisté zadrželi dospívajícího kvůli pokusu o vraždu v Praze, píší Novinky.cz

Policisté vyšetřují pokus o vraždu v Praze, podezřelým je šestnáctiletý chlapec. Uvedl to server Novinky.cz. Napadeným je zhruba šedesátiletý muž bez domova, kterého útočník pobodal. Podezřelý skončil ve vazbě.
Vážně zraněného muže našli policisté po oznámení na tísňovou linku v noci na sobotu 10. ledna v podchodu pod mostem u stanice metra Vltavská, kde napadený přespával.
Mluvčí pražské policie Richard Hrdina serveru řekl, že muž měl řadu bodných zranění. První pomoc mu poskytli policisté, které následně vystřídali přivolaní záchranáři. Zraněného poté přepravili do nemocnice.
Podezřelého dopadli policisté již krátce po činu. Pomohly jim k tomu i záběry z bezpečnostních kamer, uvedl server. Soud zadrženého mladíka poslal do vazby. Kvůli nízkému věku hrozí podezřelému nejvýše deset let vězení.