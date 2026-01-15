Bezobslužné prodejny zažívají boom. Ministerstvo prodloužilo program


Bezobslužné obchody se v Česku rychle rozšiřují. Především na venkově, kde nahrazují zaniklé prodejny potravin. Nabízejí nepřetržitý provoz a nižší náklady. Automatizované či hybridní prodejny podporuje také ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s kraji prostřednictvím programu Obchůdek 21+, který je prodloužen až do roku 2028.

Do samoobslužného obchodu v Bohuňově na Svitavsku chodí Lenka Bartošová nakupovat zhruba dvakrát týdně. „Je fajn, když přijede například návštěva a nemáme nic připraveného, tak sem rychle zaběhnu a nakoupím,“ říká.

Původní prodejna potravin, ve které pracovala jedna prodavačka, skončila v Bohuňově loni v červnu. Nový samoobslužný obchod obec se 130 obyvateli otevřela před dvěma měsíci. „Výběr je skvělý, hlavně mléčných výrobků, pro které sem často chodíme, nebo pečiva. Když tady byl původní obchod, byly jen rohlíky a chleba, teď máme i celozrnné pečivo,“ doplňuje Bartošová.

Do prodejny se zákazníci dostanou pomocí mobilní aplikace nebo čipové karty, kterou si vyzvednou na obecním úřadě. Nákup si pak sami namarkují a zaplatí platební kartou nebo nabitou čipovou kartou.

Do řady samoobslužných obchodů ve vybraných časech dochází i prodavačka. Například v Babicích na Královéhradecku pomáhá zákazníkům s nákupem každý všední den ráno od šesti do osmi hodin. „V okamžiku, kdy děti ráno odjíždějí do školy a nemají bankovní identitu, jim tady umožníme nakoupit. Dítě do osmnácti let tady totiž samy nakupovat nesmí. Až osmdesát procent tržeb je ale mimo dobu, kdy je tady prodavačka,“ vysvětluje majitel sítě samoobslužných prodejen Jaroslav Švamberk.

O bezobslužný obchod má zájem i obec Kacákova Lhota. Žije zde 180 obyvatel, fungující prodejna potravin tu ale není žádná. Lidé tak musejí za nákupem dojíždět do deset kilometrů vzdáleného Jičína. Do roka by moderní prodejny chtěly vybudovat také Choťánky nebo Chroustov na Nymbursku.

Obchůdek 2021+ je rámcový program s pravidelně vyhlašovanými výzvami jednou ročně pro kraje, které následně vyhlašují dotační program pro obchodníky. Žadatelem o finanční podporu bude moci být kromě podnikatelského subjektu a obcí nově i nezisková organizace či společenství obcí. Žádat mohou na výdaje spojené s náklady na zaměstnance, nájem, vytápění, osvětlení, ale i výdaje spojené se službami souvisejícími s provozem plně automatizovaných nebo hybridních maloobchodních prodejen a obsluhou bezhotovostních plateb.

Nižší provozní náklady, lepší dostupnost

Vznik dalších bezobslužných prodejen podpoří letos Olomoucký kraj. Chce na venkově pomoci udržet dostupnost obchůdků se základními potravinami a spotřebním zbožím. O příspěvek na tento typ prodejen budou moci žádat obce do dvou tisíc obyvatel, kraj na podporu plánuje vyčlenit až tři miliony korun.

Na vybudování samoobslužné prodejny budou moci obce získat příspěvek od 80 tisíc do 300 tisíc korun. „Podpora nebude moci přesáhnout padesát procent nákladů,“ poznamenal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Bezobslužné obchody mají díky absenci stálého personálu nižší provozní náklady a mohou být podle hejtmana řešením, jak udržet prodejny na venkově.

První bezobslužná prodejna v Olomouckém kraji byla otevřena v srpnu 2023 v Měrotíně na Olomoucku. Následně přibyly další prodejny bez lidské obsluhy ve Vernířovicích, Aloisově a Štítech na Šumpersku a naposledy na konci loňského roku v Jeseníku. Kraj finančně podpořil prodejny v Měrotíně a Vernířovicích, zbývající tři prodejny zaplatili provozovatelé družstevních prodejen.

V Jihomoravském kraji mohly o podporu na přeměnu nebo vybudování bezobslužné prodejny obce žádat v loňském roce. Zájem projevily dvě – Železné na Tišnovsku a Nesvačilka na Židlochovicku, každá získala dotaci 250 tisíc korun.

Ministerstvo obchodu prodloužilo dotační program Obchůdek 2021+ až do roku 2028. „Obcím a provozovatelům obchodů to poskytne více času pro využití nástrojů zaměřených na zvyšování energetické efektivity prodejen, budování fotovoltaických zdrojů energie, zavádění nových digitálních technologií a způsobů prodeje, které povedou k nižším provozním nákladům,“ uvedlo ministerstvo obchodu.

