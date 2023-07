S prázdninami začíná období výluk. Zastavilo se metro, tramvaje i vlaky na některých tratích

Metrem C není možné od soboty až do 9. července cestovat mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání. Náhradní dopravu zajišťují autobusy na lince XC, která jezdí od Hlavního nádraží na Pražského povstání. Zastávky má převážně na magistrále, tedy v ulicích Wilsonova, Sokolská, Legerova a 5. května.

V pátek sice skončila výluka tramvajové trati v Badeniho ulici, takže do obvyklých tras se vrátily linky 2, 12, 18, 20 a noční 97, ale dílčí omezení potrvá až do konce prázdnin – kvůli opravě chodníků nebudou tramvaje dál zastavovat na Chotkových sadech.

Od 8. července naváže na tuto výluku ještě přerušení tramvajové dopravy mezi křižovatkou Prašný most a Vítězným náměstím. Do 14. července pak budou linky 20 a 26 jezdit z Hradčanské na Pohořelec a linky 8, 18 a 91 na Malovanku. Z Hradčanské na Dejvickou budou jezdit náhradní autobusy X20 a X91, přičemž již bude možné dojet tramvají do Divoké Šárky, kam bude jezdit mimořádná linka 30 z Nádraží Podbaba.

V prvním týdnu (do 7. července) nebudou tramvaje jezdit po celé trati z Vítězného náměstí až na Divokou Šárku. Linky 20, 26 a noční 91 budou celý týden odkloněny na Nádraží Podbaba. Místo nich budou jezdit autobusy linek X26 (denní) a X91 (noční), které ale budou končit již u Vozovny Vokovice. Do Divoké Šárky dojedou cestující pouze běžnými autobusovými linkami 119 a 225.

Výluka má velkou nevýhodu v tom, že stanice metra Pražského povstání nemá bezbariérový přístup. Na nástupiště vede pouze pevné schodiště, stanice nemá výtah a eskalátory vedou jen do vestibulu. Dopravní podnik tentokrát nedoporučil konkrétní trasu, kterou by mohli při výluce využít například cestující na invalidním vozíku nebo s kočárkem. V úvahu připadá například přestoupit na Pražského povstání z autobusu XC na tramvajovou linku 19 nebo autobusy 134 či 193 a jimi dojet na metro na Pankrác, kde výtah je.

Zastavily se vlaky Praha–Kladno i Pardubice–Hradec

S prázdninami začaly i dvě velké železniční výluky. Především ustal provoz všech vlaků na tratích mezi Prahou a Kladnem a také z Hostivic do Podlešína a do Rudné. Zavedena je náhradní autobusová doprava, která ale v Praze nejezdí z Dejvic – tak jako vlaky – nýbrž až od Nádraží Veleslavín. A to navzdory tramvajovým výlukám, která cestu do Veleslavína komplikuje.

Náhradní autobusy jezdí častěji než vlaky, linka XS5 (nahrazující osobní vlaky) má desetiminutové intervaly, linka XR24/XR45 (nahrazující rychlíky a spěšné vlaky) čtvrthodinové intervaly.

Výluka kladenské trati a odbočných tratí do Podlešína a Rudné je naplánována na tři týdny do 21. července. Jen do 10. července potrvá výluka nedávno modernizované trati z Pardubic do Hradce Králové. Přestože je od loňska kromě krátkého úseku před Hradcem trať dvoukolejná, přerušen je provoz na ní celé a provoz zajišťují výhradně autobusy.