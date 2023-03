„Jako na nádvoří renesančního paláce v Itálii,“ říká historik. Unikátní hydroelektrárně v Háji je sto let

„Fasáda zosobňuje něco úžasného. To znamená to, jak se z vodní energie postupně transformuje energie elektrická. Větví se do průčelí a končí to v něčem, co by bylo možno nazvat korunní římsou, odkud původně dráty rozváděly energii po celé střední Moravě,“ popsal historik.

Zaoblená střecha i obloučkové motivy sytě červené budovy připomínají to, co zvenčí patrné není – padající vodu, která roztáčí turbíny. Dráty na střeše elektrárny, které proud rozváděly do širokého okolí, už zmizely. To, co na střeše zbylo, je tam už jenom na ozdobu. „Dnes už je to všechno v zemi,“ dodal Zatloukal. Za zmínku stojí i rozvodná mramorová deska s mosaznými kontrolními a ovládacími prvky, cenné je strojní vybavení domácího původu.

Turbína se roztáčí na pár měsíců v roce

Elektrárna před sto lety zaměstnávala čtyři lidi, dnes už má všechno na starosti jenom jeden člověk – vedoucí elektrárny Jaroslav Bureš. Historii elektrárny dobře zná. Řekl, že když se zprovoznila, dodávala elektřinu do okolních 75 obcí. „Dnes už by to bylo jenom na nějakou menší obec, a to i ten dřívější výkon elektrárny. Dřív byla v každém domku jedna žárovka v kuchyni a jedna ve chlívě,“ řekl.

Elektrárna dnes dodává do sítě zhruba 370 tisíc kilowattů za rok, v minulosti to bylo i milion a půl. I to je důvodem, proč stačí na provoz jeden člověk. „Za posledních pět let běží většinou tak tři, čtyři měsíce (v roce), dřív to bylo půl i tři čtvrtě roku. Problém je v nedostatku vody,“ řekl Bureš.