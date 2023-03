Plzeň dál odmítá gigafactory. Dopad továrny vyčíslila na dvanáct miliard

Plzeň dál odmítá výstavbu továrny na výrobu baterií do elektromobilů, kterou zvažuje koncern Volkswagen (VW) na záložním armádním letišti Líně u Plzně. Dopad, který by stavba na město měla, vyčíslila Plzeň na dvanáct miliard korun. Vedení radnice o tom informovalo ministry vlády a předalo kabinetu seznam nezbytných kompenzačních projektů, které by prý musely vzniknout, pokud by stát projekt prosadil. Primátor Roman Zarzycký (ANO) zopakoval, že projekt není pro region vhodný, je nepřipravený a vláda ho chce prosadit na sílu.