Státní zástupkyně navrhuje pro mladíka, který mačetou zabil učitele, čtrnáct let vězení

Podle žalobkyně Jany Murínové Řeháka usvědčuje řada přímých i nepřímých důkazů. Upozornila, že Řehák byl schopen podle znalců protiprávnost svého jednání rozpoznat jak před činem, tak i během něj.

Řehák je obžalovaný z vraždy s rozmyslem, za kterou mu hrozí 12 až 20 let vězení. Státní zástupkyně ale navrhla, aby ho soud odsoudil podle přísnější kvalifikace. Soudy by mu pak mohly uložit trest od 15 do 20 let nebo i výjimečný trest.

Podle žalobkyně je ale namístě za zachování přísnější kvalifikace uložit Řehákovi trest pod hranicí trestní sazby. Upozornila na polehčující okolnosti, tedy že Řehák dosud vedl bezúhonný život nebo že se k činu přiznal. Měl podle ní také snížené ovládací schopnosti.

Vražda v kabinetu

Mladík čtyřiasedmdesátiletého učitele středního odborného učiliště v pražské Michli podle obžaloby zabil loni 31. března. Pedagog ho o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. U obžalovaného kvůli špatné známce a kvůli dlouhodobě špatnému vztahu mezi ním a učitelem podle státní zástupkyně vygradoval pocit křivdy a frustrace.