Učitel mě k činu vyprovokoval, řekl u soudu mladík, který vraždil mačetou

„Jak jsem říkal všem, nechtěl jsem to udělat, ale on mě k tomu vyprovokoval,“ řekl v prohlášení u pražského městského soudu Řehák.

Obžalovaný proto podle vyšetřovatelů předstíral, že jde na procházku, vzal si s sebou 60 centimetrů dlouhou mačetu, nůž a rukavice. Podle obžaloby přišel do školy v Ohradní ulici, kde se schoval na toaletách a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu. Tam ho Řehák napadl, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoct.

Řehákův obhájce soudu řekl, že obžalovaný souhlasí s popisem skutku, odmítá však, že by chtěl učitele nejprve upálit. Řehák podle právníka také nesouhlasí s právní kvalifikací skutku. Obžalovaný je z vraždy po předchozím uvážení, za kterou mu hrozí dvanáct až dvacet let vězení, například za prostou vraždu by mu mohly soudy uložit trest od deseti do osmnácti let, za zabití pak tři až deset let vězení.