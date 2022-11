Děčín nechce čekat na závěry odborníků o jezu na Labi. Stavbu označuje za veřejně pospěšnou

Vedení Děčína chce dát obří stavbu jezu na Labi do svého územního plánu, a to jako veřejně prospěšnou stavbu. Momentálně hledá cestu, jak to udělat. Jde o neobvyklou situaci, protože stále není jisté, že jez za pět miliard korun stát nakonec vybuduje. Řeší se totiž dopady na životní prostředí v řece a jejím okolí. Vybudování jezu má pomoci zvýšit hladinu Labe tak, aby po něm mohly plout nákladní lodě.