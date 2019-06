Kraj chce prodloužit Baťův kanál z Kroměříže do Olomouce. Slibuje si více turistů

Zástupci krajského úřadu už jednali s městy a obcemi podél plánované vodní trasy, kterou tvoří řeka Morava i Mlýnský náhon, a získali od nich souhlas s přípravou dohody. Kvůli dokumentu budou jednat i se Zlínským krajem. Podle hejtmana by mohla být podepsána ještě letos, kdy má být také hotová studie zaměřená na prodloužení Baťova kanálu.

Baťův kanál je ve Zlínském kraji velmi populární a je velkým lákadlem pro turisty. Prodloužení rekreační vodní cesty by podle hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka (ANO) pomohlo nejen cestovnímu ruchu v kraji, ale i sportovnímu využití úseku mezi Kroměříží, Přerovem a Olomoucí.

Územní studie byla dokončena už loni a vyplývá z ní, že projekt prodloužení Baťova kanálu je reálný, a to včetně vybudování přístaviště. „Postupná realizace záměru by jednoznačně zvýšila zájem o vodní turistiku a měla by pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionech,“ uvedli autoři studie, kterou kraj zveřejnil na svých webových stránkách.

Náklady na projekt prodloužení kanálu odhaduje studie na stovky milionů korun s tím, že bude rozdělen do tří základních etap. Finanční náklady by mělo pokrýt hlavně Ředitelství vodních cest a propagaci projektu by financovala krajská samospráva.