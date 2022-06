Před rokem zasáhlo jih Moravy ničivé tornádo. Obnova obcí potrvá podle starostů minimálně 5 let

Moravská Nová Ves investovala do obnovy svého majetku tolik peněz, kolik utratila celkově za posledních dvanáct let. „Pokud spočítám práce, které se za poslední rok uskutečnily, nebo na ně je již podepsaná smlouva, jde o částku sto sedmdesát milionů korun,“ uvádí starosta Marek Košut (TOP 09). Obec současně připravuje projekty na stavby za dalších dvě stě milionů korun, a to nejen na opravy škod způsobených tornádem. „Když už se pouštíme do opravy některé obecní budovy, kromě základních oprav přidáváme i další práce, kvůli kterým by bylo nutné v budoucnu používání budovy omezit,“ dodává starosta. Momentálně v obci připravují projekty pro kompletní opravu radnice a smuteční síně. Radnice dosud funguje v provizoriu, budova má opravenou střechu a okna, rekonstruované jsou i barokní krovy. Opravy veřejných prostranství jsou zatím také v přípravné fázi. Energetici totiž zatím nedokončili takzvanou kabelizaci, tedy ukládání rozvodů elektřiny pod zem. Ulice jsou tak dosud rozkopané a pracovat na jejich zvelebování zatím nemá smysl. Nové kabelové vedení do konce roku „Zhruba do měsíce od tornáda se nám povedlo obnovit dodávky elektrické energie všem zákazníkům, a to i díky rychlé výstavbě provizorního vedení na dřevěných sloupech, které nahradilo to, které zmizelo z povrchu v těch nejpostiženějších místech. Kontinuálně pracujeme na tom, aby se nám do konce letošního roku podařilo mít hotové nové kabelové vedení ve všech dotčených obcích,“ popsal vedoucí regionální správy Hodonín společnosti EG.D. Radek Slatinský. Celkové investice do obnovy a výstavby tohoto vedení se pohybují kolem dvou set milionů korun. Celkem by mělo být do konce roku v obcích pětačtyřicet kilometrů kabelového elektrického vedení. Z toho bude třicet kilometrů vedení nízkého napětí a patnáct kilometrů vedení vysokého napětí 22 kV. Novou síť bude napájet šestnáct zcela nových kioskových trafostanic. „S osazováním trafostanic jsme začali hned na začátku roku, jak nám to počasí dovolilo. Do konce března jsme zvládli osadit všechny trafostanice a na začátku dubna byla už první z nich v Moravské Nové Vsi pod napětím. Aktuálně už máme pod napětím čtyři z těchto trafostanic a další se připravují,“ doplnil Slatinský.

Jedno velké staveniště Mikulčice na Hodonínsku jsou podle starosty obce Josefa Dvořáčka (Těšičané Mikulčané) rok od tornáda jedním velkým staveništěm. Obec podle něj ale udělala v opravách výrazný krok dopředu. V obci bylo celkem asi tři sta sedmdesát poškozených budov, kdy zhruba šedesát objektů muselo být zbouráno. „Zasažena byla téměř polovina obce a bylo tu několik desítek zbouraných domů. Někdo ty nové začal stavět ještě na podzim. Domácnosti, které dělaly nějakou dispoziční změnu, ale začaly či začínají stavět nyní. A dnes a denně se zabýváme prosbami lidí a stavebníků, zda by mohli uložit stavební materiál na té či oné obecní ploše. Snažíme se jim vyjít vstříc,“ uvedl starosta. Škodu na obecním majetku vedení obce už dříve vyčíslilo zhruba na sedmdesát milionů korun. Obec finišuje s opravou klubovny dětí, před dokončením je i oprava budovy střediska služeb. „Ostatní jsou v různé fázi rozpracovanosti. Třeba budova kulturního domu má novou střešní fólii, zapotřebí ale ještě bude spravit fasádu, což je akce většího rázu. Pracuje se na hřbitově, který v podstatě lehl celý. Jen náhrobků bylo poškozeno za více než sedm milionů korun,“ řekl starosta. Mikulčice čekají ještě především opravy chodníků a cest a kanalizace.

Starostka myslela, že opravy půjdou rychleji Škola a školka v Hruškách na Břeclavsku už jsou opravené, pokračuje oprava tělocvičny a přípravy oprav dalších obecních budov, které před rokem poškodilo tornádo. Obec dokončuje výběrová řízení na opravu dalších obecních poškozených nemovitostí a připravuje projekty na opravy škod na veřejných prostranstvích. „Mysleli jsme si, že všechno půjde rychleji. To, co se obvykle připravuje několik let, jsme chtěli stihnout za rok, ale přecenili jsme síly. Nejhorší je to papírování. Všechno to znamená obrovské množství dokumentace,“ poznamenala starostka Jana Filipovičová (KDU-ČSL). Úprava veřejných ploch musí počkat na dokončení prací energetiků, kteří v Hruškách stejně jako v okolních obcích ukládají rozvody elektřiny pod zem. Zhruba devadesát procent lidí v Lužicích na Hodonínsku se vrátilo do opravených domů. Z dvou set poškozených domů muselo k zemi sedm, obec pak musela zbourat i dům zdraví a jeden nájemní dům. Nejvíce zasažená byla Důlní ulice. V místech zdemolovaných domů už někdo dokončuje novou stavbu, někdo připravuje projekt a jedna obyvatelka podle starosty obnovu neplánuje a pozemek prodala. Radnice zároveň zhruba za čtyřiačtyřicet milionů staví nový dům zdraví, který loňské tornádo zničilo a musel se zbourat. „Hotový má být v půlce září. Nyní nám tady funguje provizorní buňka a za ostatními lékaři lidé dojíždějí,“ řekl starosta Lužic Tomáš Klásek (nez.)

