Brno přesunulo romské uprchlíky z nádraží na nedaleký pozemek. Vznikly tam stany

„Město nemá žádné páky na to, aby sem tito lidé nepřijížděli, nemůžeme ovlivnit ani to, že dostávají dávky, protože na ně prostě mají nárok,“ řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Zdůraznila, že nejde o stabilní skupinu uprchlíků, lidé průběžně přijíždějí a odjíždějí, zdrží se pár dní.

„Vnímám, že situace u nádraží není dobrá a je to výrazně nekomfortní situace pro občany města Brna,“ doplnila primátorka. Proto se podle ní město rozhodlo nabídnout Romům jiné místo v blízkosti železničního nádraží i úřadu práce v Křenové ulici, kam chodí kvůli vyplacení dávky.



Toto je místo, kam chce Brno přesunout romské uprchlíky z Ukrajiny, kteří dosud přebývají v okolí hlavního nádraží.

Přesun Romů by měl začít už dnes, na základě domluvy a nabídky bezpečnějšího místa s toaletami a pitnou vodou. pic.twitter.com/5e1yfeGuss — Události Brno (@UdalostiBrno) June 3, 2022

Současné „zázemí“ Romů chce Brno oplotit

Jde o volný pozemek mezi starým autobusovým nádražím u Hotelu Grand, budovou magistrátu na Malinovského náměstí a Kolištěm. Pozemek je dlouhodobě připravený pro výstavbu, avšak zůstává nevyužitý. „Magistrát na pozemku postaví stany, mobilní toalety a další zázemí,“ uvedl redaktor ČT Michal Čejka.

„Máme informace, že jich dnes dost odjelo, očekáváme, že by tam ale mohlo ještě do dvaceti lidí přijít, kteří ale nebyli v prostoru před nádražím. Očekává se tedy, že dnes by tam mohlo být až padesát lidí. Nebyl s tím žádný problém,“ uvedl také v pátek v podvečer Poňuchálek.

Vše je dobrovolné, lidé mohou kdykoliv odejít. Vaňková ale připustila, že pokud se podaří Romy přesunout, město nejspíš nechá jejich současné místo pobytu před nádražím oplotit, aby se tam nevraceli.