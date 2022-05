Uchazečů o středoškolské studium je v Praze o třicet procent víc než před třemi lety

Ke čtyřletému studiu v Praze se letos do prvního kola přijímacích zkoušek přihlásilo celkem 15 137 uchazečů. V předpandemickém roce 2019 to bylo o zhruba třicet procent méně. Celkem jich před třemi lety bylo 11 598. Uvádí to oddělení analýz Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

„V letošním školním roce došlo skutečně k výraznému nárůstu počtu uchazečů hlásících se do čtyřletých oborů vzdělání. Koreluje to s poměrně výrazným nárůstem populace dětí, které v letošním školním roce studují poslední ročník základní školy,“ vysvětlil Marek Lehečka, mluvčí Cermatu.

Síla ročníku se už projevuje – podle průběžných výsledků prvních kol přijímacího řízení na několika pražských školách, které České televizi poskytly čísla, se průměrně dvě třetiny uchazečů neumístily. Například na Gymnázium U Libeňského zámku se hlásilo 564 žáků a přijato bylo 120, uvedl ředitel školy František Kosina. Na Akademickém gymnáziu Štěpánská jsou podle ředitele Milana Štěrby dosavadní výsledky v podobném poměru. A to 460 uchazečů, 120 přijatých.