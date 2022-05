Přes dražší benzin a naftu města opět trápí kolony. Situaci zhoršují i probíhající opravy

Dopravu teď komplikuje například oprava tunelu v Jihlavě, který je součástí obchvatu města. Tunel má projít kompletní rekonstrukcí. Doprava ve městě kvůli tomu znatelně vzrostla, a to zejména v odpoledních špičkách.

Husté dopravě má ulevit opatření, které zakazuje vjezd do Jihlavy nákladním vozidlům a kamionům. Na to dohlížejí policisté. Dopravu hlídají na všech vjezdech do krajského města.

Jenže v Jihlavě je aktuálně osm dalších uzavírek a omezení, což situaci komplikuje. „Co šlo, to jsme se snažili zkoordinovat, ale ne všechno zkoordinovat šlo. A všechny ty ulice to (opravu –⁠ pozn. red.) potřebují,“ uvedl jihlavský radní Jaroslav Vymazal (ODS).

Kolony se vrátily i do Prahy, a bude hůř

Nárůst dopravy ukazují telematické systémy i ve větších městech Česka. Výrazně přibylo kolon v Brně či hlavním městě. Kdyby se sečetlo zdržení ve všech větších kolonách v Praze, byla by to začátkem března necelá hodina, teď už je to ale šest hodin.

Největší zkoušku nervů však mají řidiči v Praze teprve před sebou. Už za dva týdny začínají čtyřleté opravy Barrandovského mostu, který je klíčovou spojnicí obou břehů řeky Vltavy. „Je to potřeba, omlouváme se všem řidičům,“ řekl k připravovaným opravám pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).